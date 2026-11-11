Во время переговоров в Абу-Даби представители России утверждали, что армия РФ якобы оккупировала половину той части Донбасса, которая остается под контролем Украины. Украинская делегация опровергла эти заявления.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Заявление РФ об оккупации Донбасса: что известно

По словам Владимира Зеленского, после второго доклада украинской переговорной группы он узнал, что российские представители заявляли о якобы захвате половины подконтрольной Украине части Донбасса.

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Президент подчеркнул, что такие утверждения озвучивали российские военные и представители разведки, которые серьезно настаивали на своей версии событий.

— Наша команда сказала им: Мы не понимаем, как вы вообще можете говорить такие вещи. У нас есть видеозаписи, снимки и другие доказательства того, что эти территории под нашим контролем, — рассказал Зеленский.

По мнению президента, проблема в том, что у российского диктатора Владимира Путина искажённое представление о реальной ситуации на фронте.

Зеленский предположил, что Путин может убеждать американскую сторону, будто России хватит одного-двух месяцев, чтобы полностью захватить восток Украины.

— Путин живет в другой реальности… Я тоже могу нарисовать ему картинку, на которой полностью оккупирую Россию. Но ведь это неправда, — отметил глава государства.

В то же время президент назвал позитивным то, что американские представители подтвердили украинскую оценку ситуации на поле боя.

Зеленский также подчеркнул необходимость переговоров на уровне лидеров, поскольку территориальные вопросы остаются чрезвычайно чувствительными.

В качестве примера он привел Херсон, где линия разграничения проходит по Днепру, а противоположные берега находятся под контролем разных сторон.

По словам президента, украинская делегация планирует поднять вопрос о возможной встрече лидеров во время следующего дня переговоров. В то же время он выразил сомнение в готовности России к такому формату.

Зеленский отверг соглашение о выходе Украины из Донбасса

Владимир Зеленский также заявил, что Украина не согласится на мирное соглашение, предусматривающее выход украинских войск из Донбасса.

По словам президента, давить на Киев проще, чем на Москву, поэтому именно от Украины пытаются добиться территориальных уступок.

— Это простой способ вести переговоры с русскими: давить на нас, чтобы мы покинули Донбасс, и тогда будет соглашение. Мы не готовы к такому соглашению, мы не готовы доверять Путину, — подчеркнул Зеленский.

Президент выразил надежду, что Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами найдут другой путь к окончанию войны.

— Конечно, проще давить на нас, но я надеюсь, что США найдут другой путь, вместе с Европой. Мы рассчитываем на это, — добавил он.

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Встреча длилась почти четыре часа.

По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсудили гарантии безопасности, меры по деэскалации и гуманитарные вопросы.

В частности, во время переговоров речь шла о возможности масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

Второй день переговоров запланирован на 11 ноября. Среди вопросов, которые должны обсудить делегации, — деэскалация, энергетика, ситуация в Черном море, обмен пленными и возможность встречи на уровне лидеров.

По информации Axios, представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву после завершения переговоров в Абу-Даби, чтобы лично встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В то же время Белый дом, по данным издания, выражает осторожный оптимизм в отношении переговорного процесса. Американская сторона также надеется привлечь представителей европейских стран к следующему раунду переговоров с Россией.