В Киеве временно полностью отключат внешнее освещение из-за нехватки электроэнергии, вызванной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в КП Киевгорсвет.

В Киеве полностью выключат уличное освещение

В предприятии объяснили, что в результате российских атак на энергетические объекты в столице возник дефицит электроэнергии.

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Чтобы обеспечить первоочередное электроснабжение критически важных объектов города, в КГГА было принято решение временно полностью отключить внешнее освещение.

В соответствии с этим решением Киевгорсвет прекращает освещение улиц и других объектов городского благоустройства.

Исключение предназначено для электрических шкафов, от которых питаются системы оповещения населения. На таких участках освещение будет работать только при наличии электроэнергии – с момента возобновления электроснабжения до 22:00.

В коммунальном предприятии отметили, что отвечают исключительно за наружное освещение объектов, находящихся в собственности территориальной общины Киева.

В то же время, Киевгорсвет не обеспечивает электроэнергией жилые дома, критическую инфраструктуру и другие объекты. Работа предприятия зависит от электроснабжения со стороны ДТЭК Киевские электросети.

Из-за отсутствия уличного освещения жителей и гостей столицы призывали соблюдать повышенные меры безопасности.

В частности, водителям рекомендуют не превышать разрешенную скорость, увеличивать дистанцию ​​между автомобилями и более внимательно следить за ситуацией вблизи пешеходных переходов.

Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы на одежде и личных вещах, а также освещать дорогу фонариками или смартфонами.

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