В Киеве выключат уличное освещение из-за сложной ситуации в энергосистеме
- В Киеве приняли решение о временном полном отключении наружного освещения из-за сложной ситуации в энергосистеме.
- В Киевгорсвете объяснили, как будет работать система освещения столицы и для каких объектов предусмотрели исключения.
- Из-за изменений на городских улицах водителей и пешеходов призвали быть особенно внимательными и соблюдать дополнительные меры безопасности.
В Киеве временно полностью отключат внешнее освещение из-за нехватки электроэнергии, вызванной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщили в КП Киевгорсвет.
В Киеве полностью выключат уличное освещение
В предприятии объяснили, что в результате российских атак на энергетические объекты в столице возник дефицит электроэнергии.
Чтобы обеспечить первоочередное электроснабжение критически важных объектов города, в КГГА было принято решение временно полностью отключить внешнее освещение.
В соответствии с этим решением Киевгорсвет прекращает освещение улиц и других объектов городского благоустройства.
Исключение предназначено для электрических шкафов, от которых питаются системы оповещения населения. На таких участках освещение будет работать только при наличии электроэнергии – с момента возобновления электроснабжения до 22:00.
В коммунальном предприятии отметили, что отвечают исключительно за наружное освещение объектов, находящихся в собственности территориальной общины Киева.
В то же время, Киевгорсвет не обеспечивает электроэнергией жилые дома, критическую инфраструктуру и другие объекты. Работа предприятия зависит от электроснабжения со стороны ДТЭК Киевские электросети.
Из-за отсутствия уличного освещения жителей и гостей столицы призывали соблюдать повышенные меры безопасности.
В частности, водителям рекомендуют не превышать разрешенную скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями и более внимательно следить за ситуацией вблизи пешеходных переходов.
Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы на одежде и личных вещах, а также освещать дорогу фонариками или смартфонами.