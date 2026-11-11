До 2027 года существует “окно возможностей” для достижения результата в мирных переговорах по завершению войны в Украине, поскольку в этот период договориться стремятся все вовлеченные стороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в среду, 11 ноября.

Зеленский об “окне возможностей” для переговоров

По словам главы государства, в следующем году в Европе возможны изменения политического ландшафта.

Сейчас смотрят

— И так же мы видим, уже происходят изменения в США. И поэтому сегодня есть действительно эта возможность, это “окно возможностей”, когда все те участники, которые сейчас занимаются переговорным процессом, которые действительно хотят получить результат еще до 27 года, — заявил президент.

Зеленский предположил, что именно этим объясняется заявление одного из участников переговоров об отсутствии негатива во время разговора в Абу-Даби.

— Я не знаю всех деталей, я думаю, что там все равно было немножечко историй России, но уже мы не обращаем внимания, на это время можно выйти отдохнуть, выпить кофе. Но тем не менее, что важно, что американцы полетели с конкретикой к Путину, — сообщил он.

Президент отметил, что надеется на возвращение спецпредставителей США в Дублин с конкретными предложениями. По его словам, он “не очень в это верит, но все равно надежда есть”.

— Мы понимаем, с кем мы имеем дело, что они не будут ко всему позитивны — да, но что может быть прогресс — да. Многое зависит сегодня от формата диалога американской стороны с российской стороной завтра. Я не знаю, какой формат они выберут, — отметил Зеленский.

По мнению президента, для США принципиально важно достичь результата в переговорах до конца этого года. Он считает, что американская сторона “этого действительно очень хочет”.

— И поэтому, глядя на все эти детали, мы надеемся получить результат. Безусловно, мы с вами живем во время войны, безусловно, мы хотим достичь результата до конца года и будем для этого все делать, — резюмировал глава государства.

Напомним, 11 ноября Владимир Зеленский прибыл в Дублин для участия в IX саммите Европейского политического сообщества. Во время визита запланированы переговоры с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.