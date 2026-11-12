Путин говорил соратникам об уничтожении ряда украинских городов – Зеленский
- Путин, по словам Зеленского, хочет уничтожить жизнь в шести украинских городах.
- Украина подготовила планы обеспечения устойчивости городов и нуждается в помощи партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится уничтожить жизнь в самых больших украинских городах.
Об этом Зеленский сообщил в четверг, 12 ноября, во время выступления на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества.
Какие города Украины хочет уничтожить Путин
По словам Владимира Зеленского, кремлевский диктатор Путин своим соратникам говорил, что хочет уничтожить жизнь в Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Одессе и Херсоне.
Зеленский подчеркнул, что эта информация достоверна. Именно этим он объяснил постоянный российский террор против украинских городов.
– Путин сказал людям, – и это достоверная информация – своим ближайшим соратникам, что хочет уничтожить жизнь в этих городах. Вот почему мы наблюдаем постоянный террор против Киева, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы, а также нашего Херсона и других городов, – заявил глава государства.
Президент отметил, что Украина уже разработала планы обеспечения устойчивости городов, подвергающихся российским ударам. Однако для реализации необходима дополнительная международная поддержка, ведь речь идет о защите жизни людей и сохранении нормального функционирования городов.
Сегодня утром россияне интенсивно атакуют Херсон из ствольной и реактивной артиллерии, а также дронами.