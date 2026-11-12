Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится уничтожить жизнь в самых больших украинских городах.

Об этом Зеленский сообщил в четверг, 12 ноября, во время выступления на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества.

Какие города Украины хочет уничтожить Путин

По словам Владимира Зеленского, кремлевский диктатор Путин своим соратникам говорил, что хочет уничтожить жизнь в Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Одессе и Херсоне.

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Зеленский подчеркнул, что эта информация достоверна. Именно этим он объяснил постоянный российский террор против украинских городов.

– Путин сказал людям, – и это достоверная информация – своим ближайшим соратникам, что хочет уничтожить жизнь в этих городах. Вот почему мы наблюдаем постоянный террор против Киева, Днепра, Харькова, Запорожья, Одессы, а также нашего Херсона и других городов, – заявил глава государства.

Президент отметил, что Украина уже разработала планы обеспечения устойчивости городов, подвергающихся российским ударам. Однако для реализации необходима дополнительная международная поддержка, ведь речь идет о защите жизни людей и сохранении нормального функционирования городов.

Сегодня утром россияне интенсивно атакуют Херсон из ствольной и реактивной артиллерии, а также дронами.

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