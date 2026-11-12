Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін прагне знищити життя в найбільших українських містах.

Про це Зеленський повідомив у четвер, 12 листопада, під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти.

Які міста України хоче знищити Путін

За словами Володимира Зеленського, кремлівський диктатор Путін своїм соратникам говорив, що хоче знищити життя в Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Херсоні.

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Зеленський наголосив, що ця інформація є достовірною. Саме цим він пояснив постійний російський терор проти українських міст.

– Путін сказав людям – і це достовірна інформація – він сказав своїм найближчим соратникам, що хоче знищити життя в цих містах. Ось чому ми спостерігаємо постійний терор проти Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, а також нашого Херсона та інших міст, – заявив очільник держави.

Президент зазначив, що Україна вже розробила плани забезпечення стійкості міст, які зазнають російських ударів. Проте для реалізації потрібна додаткова міжнародна підтримка, адже йдеться про захист життя людей і збереження нормального функціонування міст.

Сьогодні зранку росіяни інтенсивно атакують Херсон зі ствольної та реактивної артилерії, а також дронами.

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