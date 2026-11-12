Верховная Рада ратифицировала Соглашение по участию Украины в Космической программе Европейского Союза.

Соответствующий законопроект №0373 поддержали 243 народных депутата.

Copernicus для Украины: Рада поддержала соглашение с ЕС 243 голосами

Документ предусматривает присоединение Украины к правам ассоциированной страны к компоненту Copernicus, а также подкомпонентам События космической погоды и Околоземные объекты.

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Ожидается, что ратификация соглашения расширит сотрудничество Украины и ЕС в космической сфере. В частности, речь идет об использовании данных дистанционного зондирования Земли в сфере безопасности и обороны, гражданской защиты, энергетики и сельского хозяйства.

– Ратификация будет способствовать развитию сотрудничества в космической сфере, применению данных дистанционного зондирования Земли для нужд безопасности и обороны, гражданской защиты, энергетики и сельского хозяйства, – говорится в сообщении Верховной Рады.

Напомним, что 9 ноября Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13255 о создании Космических сил ВСУ.

Отмечалось, что Украина планирует развивать собственную систему предупреждения ракетных атак и защищенную спутниковую связь.

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