Рада ратифицировала Соглашение об участии Украины в Космической программе ЕС: что известно
- Верховная Рада поддержала ратификацию международного соглашения, расширяющего возможности сотрудничества Украины с Европейским Союзом в космической сфере.
- Документ предусматривает участие Украины в европейских программах наблюдения за Землей и мониторинга космической среды.
- Ожидается, что новые возможности помогут использовать спутниковые данные в сфере безопасности, энергетики и сельского хозяйства.
Верховная Рада ратифицировала Соглашение по участию Украины в Космической программе Европейского Союза.
Соответствующий законопроект №0373 поддержали 243 народных депутата.
Copernicus для Украины: Рада поддержала соглашение с ЕС 243 голосами
Документ предусматривает присоединение Украины к правам ассоциированной страны к компоненту Copernicus, а также подкомпонентам События космической погоды и Околоземные объекты.
Ожидается, что ратификация соглашения расширит сотрудничество Украины и ЕС в космической сфере. В частности, речь идет об использовании данных дистанционного зондирования Земли в сфере безопасности и обороны, гражданской защиты, энергетики и сельского хозяйства.
– Ратификация будет способствовать развитию сотрудничества в космической сфере, применению данных дистанционного зондирования Земли для нужд безопасности и обороны, гражданской защиты, энергетики и сельского хозяйства, – говорится в сообщении Верховной Рады.
Напомним, что 9 ноября Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13255 о создании Космических сил ВСУ.
Отмечалось, что Украина планирует развивать собственную систему предупреждения ракетных атак и защищенную спутниковую связь.