Верховна Рада ратифікувала Угоду про участь України в Космічній програмі Європейського Союзу.

Відповідний законопроєкт №0373 підтримали 243 народні депутати.

Copernicus для України: Рада підтримала угоду з ЄС 243 голосами

Документ передбачає приєднання України на правах асоційованої країни до компонента Copernicus, а також підкомпонентів Події космічної погоди та Навколоземні об’єкти.

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Очікується, що ратифікація угоди розширить співпрацю України та ЄС у космічній галузі. Зокрема, йдеться про використання даних дистанційного зондування Землі у сферах безпеки й оборони, цивільного захисту, енергетики та сільського господарства.

– Ратифікація сприятиме розвитку співробітництва у космічній сфері, застосуванню даних дистанційного зондування Землі для потреб безпеки й оборони, цивільного захисту, енергетики та сільського господарства, – йдеться у повідомленні Верховної Ради.

Нагадаємо, що 9 листопада Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 13255 про створення Космічних сил ЗСУ.

Зазначалось, що Україна планує розвивати власну систему попередження про ракетні атаки та захищений супутниковий зв’язок.

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