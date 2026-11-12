Рада ратифікувала Угоду про участь України в Космічній програмі ЄС: що відомо
- Верховна Рада підтримала ратифікацію міжнародної угоди, яка розширює можливості співпраці України з Європейським Союзом у космічній галузі.
- Документ передбачає участь України в європейських програмах спостереження за Землею та моніторингу космічного середовища.
- Очікується, що нові можливості допоможуть використовувати супутникові дані в безпековій, енергетичній та аграрній сферах.
Верховна Рада ратифікувала Угоду про участь України в Космічній програмі Європейського Союзу.
Відповідний законопроєкт №0373 підтримали 243 народні депутати.
Copernicus для України: Рада підтримала угоду з ЄС 243 голосами
Документ передбачає приєднання України на правах асоційованої країни до компонента Copernicus, а також підкомпонентів Події космічної погоди та Навколоземні об’єкти.
Очікується, що ратифікація угоди розширить співпрацю України та ЄС у космічній галузі. Зокрема, йдеться про використання даних дистанційного зондування Землі у сферах безпеки й оборони, цивільного захисту, енергетики та сільського господарства.
– Ратифікація сприятиме розвитку співробітництва у космічній сфері, застосуванню даних дистанційного зондування Землі для потреб безпеки й оборони, цивільного захисту, енергетики та сільського господарства, – йдеться у повідомленні Верховної Ради.
Нагадаємо, що 9 листопада Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 13255 про створення Космічних сил ЗСУ.
Зазначалось, що Україна планує розвивати власну систему попередження про ракетні атаки та захищений супутниковий зв’язок.