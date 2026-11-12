Россия атаковала рейсовый пассажирский автобус в Запорожском районе

Атака на Запорожскую область: что известно об ударе по пассажирскому автобусу

Как сообщил временный исполняющий обязанности главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин, российский беспилотник нанес удар по рейсовому пассажирскому автобусу в Запорожском районе.

В результате атаки ранения получили три женщины. Состояние одной из пострадавших оценивают как тяжелое.

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При ударе в автобусе находилось ориентировочно 12–15 пассажиров.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что с утра 12 ноября российские войска атакуют Балабино Запорожской области управляемыми авиабомбами.

В результате российских обстрелов погибла 99-летняя женщина, также ранение получила 12-летняя девочка. У нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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