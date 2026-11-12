Сегодня в течение дня (с 06:30 до 19:00) Российская Федерация атаковала Украину 143 ударными дронами, из которых 66 реактивные. Также россияне запустили малогабаритные ракеты S8000 Бандероль/Дань-Т.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину 12 ноября

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили и подавили:

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124 беспилотника, из которых 60 — реактивные,

две S8000 Бандероль/Дань-Т.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько враждебных БПЛА. Боевая работа продолжается.

12 ноября президент Владимир Зеленский заявил о перебоях в работе Starshield — военной версии спутниковой связи Starlink. Об этом он сообщил по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего Михаила Драпатого.

По словам президента, украинские подразделения уже несколько дней фиксируют значительное сокращение скорости функционирования системы вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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