РФ атаковала Украину 143 дронами и Бандеролями: сколько целей обезвредили за деньДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Сегодня в течение дня (с 06:30 до 19:00) Российская Федерация атаковала Украину 143 ударными дронами, из которых 66 реактивные. Также россияне запустили малогабаритные ракеты S8000 Бандероль/Дань-Т.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака дронов на Украину 12 ноября
По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили и подавили:
- 124 беспилотника, из которых 60 — реактивные,
- две S8000 Бандероль/Дань-Т.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько враждебных БПЛА. Боевая работа продолжается.
12 ноября президент Владимир Зеленский заявил о перебоях в работе Starshield — военной версии спутниковой связи Starlink. Об этом он сообщил по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего Михаила Драпатого.
По словам президента, украинские подразделения уже несколько дней фиксируют значительное сокращение скорости функционирования системы вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.