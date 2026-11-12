Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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РФ атакувала Україну 143 дронами та Бандеролями: скільки цілей знешкодили за деньДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Сьогодні протягом дня (із 06:30 до 19:00) Російська Федерація атакувала Україну 143 ударними дронами, з яких 66 — реактивні. Також росіяни запустили малогабаритні ракети S8000 Бандероль/Дань-Т.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака дронів на Україну 12 листопада
За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили та придушили:
Зараз дивляться
- 124 безпілотники, з яких 60 — реактивні,
- дві S8000 Бандероль/Дань-Т.
Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих БпЛА. Бойова робота триває.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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