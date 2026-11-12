Сьогодні протягом дня (із 06:30 до 19:00) Російська Федерація атакувала Україну 143 ударними дронами, з яких 66 — реактивні. Також росіяни запустили малогабаритні ракети S8000 Бандероль/Дань-Т.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 12 листопада

За попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили та придушили:

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124 безпілотники, з яких 60 — реактивні,

дві S8000 Бандероль/Дань-Т.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих БпЛА. Бойова робота триває.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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