Украинская сторона должна подробно изучить предложение российского диктатора Владимира Путина об организации гуманитарного коридора из Константиновки Донецкой области, которое он озвучил во время переговоров в Кремле со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам.

В ОП отреагировали на предложение Путина по Константиновке

В Офисе президента предупреждают, что российские оккупанты могут использовать гуманитарную миссию в Константиновке для скрытой ротации войск и перекидывания техники, как это уже происходило в Олешках Херсонской области.

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По его словам, Киев осознает истинные намерения Москвы, учитывая предыдущий опыт проведения подобных операций российской стороной на оккупированных территориях Украины, однако требует полной информации по озвученной инициативе.

— Учитывая, что у Олешки они (россияне, — Ред.) завели технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, ясно, что они хотят в Константиновке. Но нужно выяснить все детали, – подчеркнул Литвин.

12 ноября в Кремле завершилась встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По итогам переговоров Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке Донецкой области по примеру операции в Олешках Херсонской области.

Путин заявил, что армия РФ якобы контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность миссии. По его словам, российским военным понадобится пять суток на разминирование территории вблизи города, а работу над организацией коридора он предложил поручить омбудсменам РФ и Украины.

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