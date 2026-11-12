Українська сторона має детально вивчити пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про організацію гуманітарного коридору з Костянтинівки Донецької області, яку він озвучив під час переговорів у Кремлі зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам.

В ОП відреагували на пропозицію Путіна щодо Костянтинівки

В Офісі президента попереджають, що російські окупанти можуть використати гуманітарну місію у Костянтинівці для прихованої ротації військ та перекидання техніки, як це вже відбувалося в Олешках Херсонської області.

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За його словами, Київ усвідомлює справжні наміри Москви, зважаючи на попередній досвід проведення подібних операцій російською стороною на окупованих територіях України, проте потребує повної інформації щодо озвученої ініціативи.

— Враховуючи, що в Олешки вони (росіяни, — Ред.) завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці. Але треба з’ясувати всі деталі, — наголосив Литвин.

12 листопада у Кремлі завершилася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За підсумками переговорів Путін запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці Донецької області за прикладом операції в Олешках Херсонської області.

Путін заявив, що армія РФ нібито контролює Костянтинівку та готова гарантувати безпеку місії. За його словами, російським військовим знадобиться п’ять діб на розмінування території поблизу міста, а роботу над організацією коридору він запропонував доручити омбудсменам РФ та України.

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