Командование российской армии рассматривает возможность переброски военнослужащих в Константиновку Донецкой области под видом гражданских сотрудников гуманитарной миссии.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш со ссылкой на своих агентов в российской группировке войск Центр.

Гуманитарная миссия в Константиновке: настоящие планы РФ

По информации агентов движения, командование 8 общевойсковой армии РФ на Донецком направлении разрабатывает план скрытой переброски военных в Константиновку.

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В частности, командующий армией добивается разминирования территории возле города, рассчитывая на возможное согласование гуманитарной миссии.

Как утверждают в движении Атеш, российские военные должны проникнуть в серую зону на восточной окраине Константиновки в гражданской одежде, выдавая себя за сотрудников гуманитарных организаций и волонтеров.

После этого они якобы должны занять позиции и продвинуться в жилой район города.

Один из военнослужащих российского штаба, на которого ссылается Атеш, описал замысел командования.

— Прямой штурм не дает результата из-за больших потерь. Если удастся добиться создания гуманитарного коридора, планируется завести группы под видом гражданских лиц, но фактическая задача — создать плацдарм на восточной стороне, — говорится в сообщении.

В партизанском движении подчеркивают, что использование гуманитарных миссий для сокрытия военных операций противоречит нормам международного гуманитарного права.

В движении напомнили о гуманитарном перемирии в Олешках Херсонской области, которое длилось с 27 октября по 1 ноября 2026 года.

По информации Атеш, российские войска использовали режим прекращения огня и гуманитарные мероприятия для перегруппировки подразделений и маскировки передвижений.

Партизаны утверждают, что командование РФ рассчитывает применить подобный сценарий в Константиновке.

Накануне, 12 ноября, в Офисе президента Украины отреагировали на предложение российского диктатора Владимира Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

Путин озвучил эту инициативу во время переговоров в Кремле со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Российский диктатор утверждал, что армия РФ якобы контролирует Константиновку и готова гарантировать безопасность гуманитарной миссии. По его словам, на разминирование территории возле города российским военным понадобится пять суток.

Путин также предложил поручить организацию гуманитарного коридора омбудсменам Украины и России.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что украинская сторона должна выяснить все подробности этого предложения, учитывая предыдущий опыт действий российских военных.

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