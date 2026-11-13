Командування російської армії розглядає можливість перекидання військовослужбовців до Костянтинівки Донецької області під виглядом цивільних працівників гуманітарної місії.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш із посиланням на своїх агентів у російському угрупованні військ Центр.

Гуманітарна місія в Костянтинівці: справжні плани РФ

За інформацією агентів руху, командування 8 загальновійськової армії РФ на Донецькому напрямку розробляє план прихованого перекидання військових до Костянтинівки.

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Зокрема, командувач армії домагається розмінування території поблизу міста, розраховуючи на можливе погодження гуманітарної місії.

Як стверджують в Атеш, російські військовослужбовці мають проникнути до сірої зони на східній околиці Костянтинівки в цивільному одязі, видаючи себе за співробітників гуманітарних організацій та волонтерів.

Після цього вони нібито повинні зайняти позиції та просунутися в житлову забудову міста.

Один із військовослужбовців російського штабу, на якого посилається Атеш, описав задум командування.

— Прямий штурм не дає результату через великі втрати. Якщо вдасться домогтися створення гуманітарного коридору, планується завести групи під виглядом цивільних осіб, але фактичне завдання — створити плацдарм на східному боці, — йдеться в повідомленні.

У партизанському русі наголошують, що використання гуманітарних місій для приховування військових операцій суперечить нормам міжнародного гуманітарного права.

У русі нагадали про гуманітарне перемир’я в Олешках Херсонської області, яке тривало з 27 жовтня до 1 листопада 2026 року.

За інформацією Атеш, російські війська використовували режим припинення вогню та гуманітарні заходи для перегрупування підрозділів і маскування переміщень.

Партизани стверджують, що командування РФ розраховує застосувати подібний сценарій у Костянтинівці.

Напередодні 12 листопада в Офісі президента України відреагували на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна організувати гуманітарну місію в Костянтинівці.

Путін озвучив цю ініціативу під час переговорів у Кремлі зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Російський диктатор стверджував, що армія РФ нібито контролює Костянтинівку та готова гарантувати безпеку гуманітарної місії. За його словами, для розмінування території поблизу міста російським військовим знадобиться п’ять діб.

Путін також запропонував доручити організацію гуманітарного коридору омбудсменам України та Росії.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що українська сторона має з’ясувати всі подробиці цієї пропозиції, зважаючи на попередній досвід дій російських військових.

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