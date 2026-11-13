Российские войска уже шестой месяц подряд не выводят свои корабли в акватории Черного и Азовского морей из-за постоянной угрозы уничтожения Силами обороны Украины. Спровоцированный самой Москвой кризис судоходства заставил РФ перенаправлять экспорт нефти, зерна и сырья через Балтику и Северное море.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

РФ почти полгода не выводит корабли в Черное и Азовское моря

По словам спикера ВМС ВСУ, российский флот избегает выхода в море уже почти полгода, остерегаясь поражения украинскими военными.

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— Ситуация не изменилась, враг не удерживает корабли в море. Мы с вами можем говорить о том, что шестой месяц подряд эта ситуация остается неизменной. То есть практически уже полгода, как никаких кораблей враг в моря Азовское и Черное не выводит, — отметил он.

Спикер ВМС подчеркнул, что препятствия для судоходства, которые создала сама Россия, ударили по ее собственным логистическим и экспортным возможностям.

Он рассказал, что Черное море играло ключевую роль для вывоза российских агрокультур и имело важное значение для экспорта наливной танкерной нефти, но теперь оккупанты вынуждены транспортировать грузы с юга РФ по обходным маршрутам.

— Фактически сейчас с юга Российской Федерации они вынуждены экспортировать агропродукцию, железо, другие виды сырья через Балтику и Северное море, — рассказал представитель ВМС ВСУ.

Плетенчук добавил, что Россия должна в полной мере испытывать последствия своей агрессии, поэтому Силы обороны продолжают наносить удары по тыловым объектам, подобным атакам в Усть-Луге.

— То, что Силам обороны Украины удается поражать цели, причем делать это достаточно точно на столь больших расстояниях, — это действительно достижение, — подчеркнул он.

Стоит отметить, что в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России, неподалеку от Санкт-Петербурга.

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