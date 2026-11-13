Російські війська вже шостий місяць поспіль не виводять свої кораблі в акваторії Чорного та Азовського морів через постійну загрозу знищення Силами оборони України. Спровокована самою ж Москвою криза судноплавства змусила РФ перенаправляти експорт нафти, зерна та сировини через Балтику та Північне море.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

РФ майже пів року не виводить кораблі в Чорне та Азовське моря

За словами речника ВМС ЗСУ, російський флот уникає виходу в море вже майже пів року, остерігаючись ураження українськими військовими.

Зараз дивляться

— Ситуація змін не зазнала, ворог не утримує кораблі у морі. Ми з вами можемо говорити про те, що шостий місяць поспіль ця ситуація залишається незмінною. Тобто практично вже скоро пів року, як жодних кораблів ворог у моря Азовське та Чорне не виводить, — зазначив він.

Речник ВМС наголосив, що перешкоди для судноплавства, які створила сама Росія, вдарили по її власних логістичних та експортних можливостях.

Він розповів, що Чорне море відігравало ключову роль для вивезення російських агрокультур та мало вагоме значення для експорту наливної танкерної нафти, але тепер окупанти змушені транспортувати вантажі з півдня РФ обхідними маршрутами.

— Фактично зараз із півдня Російської Федерації вони вимушені експортувати агропродукцію, залізо, інші види сировини через Балтику та Північне море, — розповів речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук додав, що Росія має повною мірою відчувати наслідки своєї агресії, тому Сили оборони продовжують завдавати ударів по тилових об’єктах, подібних до атак в Усть-Лузі.

— Те, що Силам оборони України вдається вражати цілі, причому робити це досить точно на таких великих відстанях, — це дійсно досягнення, — наголосив він.

Варто зазначити, що в ніч проти 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії, неподалік від Санкт-Петербурга.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.