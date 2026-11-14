В субботу, 14 ноября, в приложении Резерв+ возможны временные перебои в работе отдельных услуг из-за планового технического обслуживания одной из систем, с которой взаимодействует сервис. Работы продлятся с 21:00 до полуночи.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно о технических работах в Резерв+

— В это время в приложении могут возникать задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа. Это также может повлиять на другие услуги, – говорится в сообщении.

В Минобороны рекомендуют заранее загрузить электронный военно-учетный документ на телефон, если он может понадобиться вечером.

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Для этого на главном экране приложения Резерв+ нужно нажать кнопку + и выбрать опцию Загрузить PDF.

Если во время технических работ документ не обновится, стоит повторить попытку позже. Повторно авторизоваться в учетной записи для этого не нужно.

После завершения обслуживания все сервисы Резерв+ вернутся к обычному режиму работы.

Напомним, в октябре в приложении Резерв+ в течение нескольких дней не работало оформление некоторых видов отсрочки от мобилизации.

В июне этого года часть услуг в Резерв+ тоже временно приостанавливали. Причиной стала некорректная работа обмена данными между государственными системами.

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