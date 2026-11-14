В Резерв+ возможны перебои вечером 14 ноября: что нужно знатьДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В Резерв+ 14 ноября с 21:00 до 00:00 будут проводить плановые технические работы.
- Возможны задержки с получением и обновлением электронного военно-учетного документа и работой других услуг.
В субботу, 14 ноября, в приложении Резерв+ возможны временные перебои в работе отдельных услуг из-за планового технического обслуживания одной из систем, с которой взаимодействует сервис. Работы продлятся с 21:00 до полуночи.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Что известно о технических работах в Резерв+
— В это время в приложении могут возникать задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа. Это также может повлиять на другие услуги, – говорится в сообщении.
В Минобороны рекомендуют заранее загрузить электронный военно-учетный документ на телефон, если он может понадобиться вечером.
Для этого на главном экране приложения Резерв+ нужно нажать кнопку + и выбрать опцию Загрузить PDF.
Если во время технических работ документ не обновится, стоит повторить попытку позже. Повторно авторизоваться в учетной записи для этого не нужно.
После завершения обслуживания все сервисы Резерв+ вернутся к обычному режиму работы.
Напомним, в октябре в приложении Резерв+ в течение нескольких дней не работало оформление некоторых видов отсрочки от мобилизации.
В июне этого года часть услуг в Резерв+ тоже временно приостанавливали. Причиной стала некорректная работа обмена данными между государственными системами.