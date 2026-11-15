Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые удары по Украине.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 15 ноября.

Зеленский предупредил о новых ударах РФ

По словам президента, украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых атак. В частности, серьезной остается угроза применения баллистических ракет.

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– Российская баллистическая угроза остается очень серьезной, и есть информация от разведки о подготовке новых ударов, – отметил президент.

В связи с этим Украина рассчитывает на результативную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которая состоится на следующей неделе.

Главным приоритетом Киева остается усиление противовоздушной обороны, прежде всего, получение дополнительных ракет к системам Patriot и NASAMS.

— Это будет сильный сигнал – сигнал России, что Украина без поддержки не останется. Наши приоритеты – ПВО, и партнерам нужно сосредоточиться на ракетах для Patriot, для NASAMS, – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Украина планирует работать с союзниками по увеличению производства беспилотников.

Президент отметил, что украинские военные эффективно применяют дроны на фронте. По его словам, в течение октября российская армия потеряла более 50 тыс. военных убитыми и ранеными. В ноябре ожидается аналогичный высокий показатель.

Массированные удары РФ по энергетике: где самая сложная ситуация

Зеленский сообщил, что особое внимание сейчас уделяют восстановлению электроснабжения в Запорожской и Днепропетровской областях, пострадавших в результате российских обстрелов.

В этих регионах зафиксировано большое количество отключений электроэнергии. Части потребителей свет уже возвращают, однако восстановительные работы продолжаются.

Президент подчеркнул, что постоянные воздушные тревоги и повторные атаки существенно усложняют работу энергетиков.

По его словам, российские войска выбирают отдельный регион и в течение нескольких суток наносят целенаправленные удары по его энергетической инфраструктуре, в том числе электросетям и подстанциям.

Зеленский также назвал области, которые имеют наибольшее количество российских попаданий с начала сентября:

Днепропетровская область – 131 попадание;

Киевская область – 125 попаданий;

Житомирская и Сумская области – более 100 попаданий в каждой.

Именно в этих регионах, по словам главы государства, больше всего работы для энергетиков, коммунальных служб и подразделений ГСЧС.

Президент заверил, что для ликвидации последствий атак привлечены все необходимые силы и соответствующее оборудование.

Главная задача сейчас – обеспечить помощь пострадавшим жителям и стабилизировать энергоснабжение, чтобы вернуться к предполагаемым графикам отключения света.

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