Зеленский: РФ готовит новые атаки на Украину, угроза баллистики остается очень серьезнойДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Владимир Зеленский сообщил о данных украинской разведки относительно подготовки Россией новых атак.
- Президент объяснил, какую роль в защите Украины должны сыграть дополнительные системы и ракеты противовоздушной обороны.
- Глава государства также рассказал о последствиях ударов по энергетике и ситуации с восстановлением электроснабжения в регионах.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые удары по Украине.
Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 15 ноября.
Зеленский предупредил о новых ударах РФ
По словам президента, украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новых атак. В частности, серьезной остается угроза применения баллистических ракет.
– Российская баллистическая угроза остается очень серьезной, и есть информация от разведки о подготовке новых ударов, – отметил президент.
В связи с этим Украина рассчитывает на результативную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которая состоится на следующей неделе.
Главным приоритетом Киева остается усиление противовоздушной обороны, прежде всего, получение дополнительных ракет к системам Patriot и NASAMS.
— Это будет сильный сигнал – сигнал России, что Украина без поддержки не останется. Наши приоритеты – ПВО, и партнерам нужно сосредоточиться на ракетах для Patriot, для NASAMS, – подчеркнул Зеленский.
Кроме того, Украина планирует работать с союзниками по увеличению производства беспилотников.
Президент отметил, что украинские военные эффективно применяют дроны на фронте. По его словам, в течение октября российская армия потеряла более 50 тыс. военных убитыми и ранеными. В ноябре ожидается аналогичный высокий показатель.
Массированные удары РФ по энергетике: где самая сложная ситуация
Зеленский сообщил, что особое внимание сейчас уделяют восстановлению электроснабжения в Запорожской и Днепропетровской областях, пострадавших в результате российских обстрелов.
В этих регионах зафиксировано большое количество отключений электроэнергии. Части потребителей свет уже возвращают, однако восстановительные работы продолжаются.
Президент подчеркнул, что постоянные воздушные тревоги и повторные атаки существенно усложняют работу энергетиков.
По его словам, российские войска выбирают отдельный регион и в течение нескольких суток наносят целенаправленные удары по его энергетической инфраструктуре, в том числе электросетям и подстанциям.
Зеленский также назвал области, которые имеют наибольшее количество российских попаданий с начала сентября:
- Днепропетровская область – 131 попадание;
- Киевская область – 125 попаданий;
- Житомирская и Сумская области – более 100 попаданий в каждой.
Именно в этих регионах, по словам главы государства, больше всего работы для энергетиков, коммунальных служб и подразделений ГСЧС.
Президент заверил, что для ликвидации последствий атак привлечены все необходимые силы и соответствующее оборудование.
Главная задача сейчас – обеспечить помощь пострадавшим жителям и стабилизировать энергоснабжение, чтобы вернуться к предполагаемым графикам отключения света.