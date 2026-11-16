Движение транспорта по Крымскому мосту ограничили после заявления об ударе. Ограничения, по предварительной информации, будут действовать ориентировочно до середины дня.

Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Атака на Крымский мост

По его словам, для ликвидации последствий были привлечены необходимые службы. Также в Керчи планируется развернуть оперативный штаб.

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Аксенов заявил, что держит ситуацию на личном контроле. В то же время подробности характера повреждений Крымского моста и последствий удара он не привел.

Также глава оккупационной администрации сообщил об ограничениях движения транспорта, которые будут действовать до середины дня. Аксенов не сообщил, получил ли мост повреждения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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