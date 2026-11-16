Атака на Кримський міст: окупанти заявили про обмеження рухуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Окупаційна влада Криму заявила про удар по Керченському мосту.
- У Керчі планують розгорнути оперативний штаб.
- Інформації про пошкодження мосту та постраждалих наразі немає.
Рух транспорту Кримським мостом обмежили після заяви про удар. Обмеження, за попередньою інформацією, діятимуть орієнтовно до середини дня.
Про це повідомив так званий глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.
Атака на Кримський міст
За його словами, для ліквідації наслідків залучили необхідні служби. Також у Керчі планують розгорнути оперативний штаб.
Аксьонов заявив, що тримає ситуацію на особистому контролі. Водночас подробиць щодо характеру пошкоджень Кримського мосту та наслідків удару він не навів.
Також глава окупаційної адміністрації повідомив про обмеження руху транспорту, які, попередньо, триватимуть до середини дня. Аксьонов не повідомив, чи зазнав міст пошкоджень.
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