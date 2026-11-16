Рух транспорту Кримським мостом обмежили після заяви про удар. Обмеження, за попередньою інформацією, діятимуть орієнтовно до середини дня.

Про це повідомив так званий глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Атака на Кримський міст

За його словами, для ліквідації наслідків залучили необхідні служби. Також у Керчі планують розгорнути оперативний штаб.

Зараз дивляться

Аксьонов заявив, що тримає ситуацію на особистому контролі. Водночас подробиць щодо характеру пошкоджень Кримського мосту та наслідків удару він не навів.

Також глава окупаційної адміністрації повідомив про обмеження руху транспорту, які, попередньо, триватимуть до середини дня. Аксьонов не повідомив, чи зазнав міст пошкоджень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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