Масштабные обесточивания: сложная ситуация со светом в Днепре, Харькове, Полтаве и ЗапорожьеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Из-за российских ударов по энергетике на востоке Украины зафиксированы масштабные обесточивания.
- В Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье наблюдается самая сложная ситуация с электроснабжением.
В результате российских атак на энергосистему на востоке Украины зафиксированы масштабные обесточения. Особенно сложная ситуация сложилась в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье, где из-за значительных повреждений инфраструктуры электроснабжения городов существенно ограничено.
Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго и компании ДТЭК.
Где самая сложная ситуация со светом
В компании подчеркнули, что Россия уже больше месяца подряд систематически атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь оставить без электроэнергии города и регионы.
Из-за очередных ударов российских войск масштабные обесточивания возникли на востоке Украины. Самая тяжелая ситуация наблюдается в четырех городах — Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.
По данным ДТЭК, город Днепр полностью обесточен. Без электроснабжения осталась часть жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов.
Специалисты Укрэнерго и местные энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов. Первоочередной задачей является заживление объектов критической инфраструктуры, в частности, больниц, систем водоснабжения и теплоснабжения, а также других важных социальных объектов.
В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается сложной, однако возобновляемые работы продолжаются. Сейчас все ответственные службы работают в координации, чтобы стабилизировать систему и постепенно вернуть свет бытовым потребителям.