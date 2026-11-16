В результате российских атак на энергосистему на востоке Украины зафиксированы масштабные обесточения. Особенно сложная ситуация сложилась в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье, где из-за значительных повреждений инфраструктуры электроснабжения городов существенно ограничено.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго и компании ДТЭК.

Где самая сложная ситуация со светом

В компании подчеркнули, что Россия уже больше месяца подряд систематически атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь оставить без электроэнергии города и регионы.

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Из-за очередных ударов российских войск масштабные обесточивания возникли на востоке Украины. Самая тяжелая ситуация наблюдается в четырех городах — Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.

По данным ДТЭК, город Днепр полностью обесточен. Без электроснабжения осталась часть жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов.

Специалисты Укрэнерго и местные энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов. Первоочередной задачей является заживление объектов критической инфраструктуры, в частности, больниц, систем водоснабжения и теплоснабжения, а также других важных социальных объектов.

В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается сложной, однако возобновляемые работы продолжаются. Сейчас все ответственные службы работают в координации, чтобы стабилизировать систему и постепенно вернуть свет бытовым потребителям.

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