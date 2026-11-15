Отключения света 16 ноября: как будут действовать графики в понедельникДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В понедельник, 16 ноября, в части регионов Украины в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии.
Отключения света 16 ноября: что известно
Как сообщила Укрэнерго, по информации энергетиков, для промышленных предприятий будут введены графики ограничения мощности.
В то же время, для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от одной до трех очередей.
Причиной ограничений остаются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Специалисты продолжают круглосуточные ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах, чтобы как можно быстрее стабилизировать электроснабжение.
Украинцам рекомендуют проверять актуальную информацию о времени и продолжительности отключений на официальных ресурсах операторов системы распределения электроэнергии в своих регионах.
Напомним, что 15 ноября Россия снова атаковала энергетический объект, нанеся удар по критической инфраструктуре Запорожья.
Из-за повреждения оборудования без электроснабжения осталось значительное количество потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях, там применялись вынужденные аварийные отключения.