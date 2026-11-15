В понедельник, 16 ноября, в части регионов Украины в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии.

Отключения света 16 ноября: что известно

Как сообщила Укрэнерго, по информации энергетиков, для промышленных предприятий будут введены графики ограничения мощности.

В то же время, для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от одной до трех очередей.

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Причиной ограничений остаются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Специалисты продолжают круглосуточные ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах, чтобы как можно быстрее стабилизировать электроснабжение.

Украинцам рекомендуют проверять актуальную информацию о времени и продолжительности отключений на официальных ресурсах операторов системы распределения электроэнергии в своих регионах.

Напомним, что 15 ноября Россия снова атаковала энергетический объект, нанеся удар по критической инфраструктуре Запорожья.

Из-за повреждения оборудования без электроснабжения осталось значительное количество потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях, там применялись вынужденные аварийные отключения.

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