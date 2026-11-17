Специальные посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют 19 ноября встретиться с украинскими и европейскими представителями в Берлине.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Переговоры Уиткоффа и Кушнера в Берлине: что известно

В четверг, 19 ноября, в Берлине запланирована встреча американских, украинских и европейских представителей.

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По словам американского чиновника, главной темой переговоров станет разработка гарантий безопасности, которые должны предотвратить новые российские нападения на Украину.

Кроме того, стороны планируют обсудить восстановление украинской экономики после окончания войны.

Как отмечает Axios, встреча пройдет на фоне дипломатических контактов администрации Дональда Трампа с Украиной, европейскими странами и Россией.

Американские представители поддерживают регулярную связь с украинскими и европейскими партнерами, при этом продолжая переговоры с российской стороной.

По информации издания, переговоры в Берлине и запланированная поездка Трампа в Китай — часть скоординированных дипломатических усилий Вашингтона.

Вместе с американским президентом в Китай должны отправиться госсекретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер.

По словам источника Axios, все трое проинформированы о ходе переговоров по завершению войны в Украине.

Ранее Джаред Кушнер сообщил, что США, Украина и европейские партнеры начали готовить повестку дня следующей многосторонней встречи по мирному урегулированию.

По его словам, 16 ноября он вместе со Стивом Уиткоффом поговорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Стороны обсудили ход переговоров и дальнейшие шаги.

Также американские представители общались с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также с представителями ЕС и НАТО.

Кушнер отметил, что одним из вопросов стало налаживание прямого диалога между Европой и Россией.

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