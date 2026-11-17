В Камышевахе Запорожской области выросло число жертв российской атаки 2 ноября. По обновленным данным, погибли 72 человека.

Обновлено 17 ноября в 11:38. Новые данные сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский.

Атака на Камышеваху 2 ноября: возросло число погибших

В Камышевахе Запорожской области завершили поисково-спасательные работы после российской атаки 2 ноября.

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По последним данным, в результате обстрела погибли 72 человека. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

Среди погибших — спасатели, полицейские, сотрудники гимназии и ЦПАУ, коммунальщики и медики. В частности, погибла учительница, которая каждый день приходила в укрытие, чтобы проводить онлайн-уроки для детей, уехавших из общины.

Поисково-спасательная операция длилась две недели. Для разбора завалов задействовали инженерную технику и кинологов. Эксперты провели десятки ДНК-исследований для идентификации погибших.

За это время российские войска 11 раз обстреляли Камышеваху, из них девять ударов пришлось прямо на место проведения спасательных работ.

В результате повторных атак были ранены трое полицейских и четверо спасателей. Также повреждена техника.

Кроме того, четверо людей, которых удалось спасти в первые часы после обстрела 2 ноября, до сих пор находятся в больнице под наблюдением врачей.