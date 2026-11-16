За последние сутки Силы обороны уничтожили еще 2 560 российских оккупантов.

Общее количество потерь личного состава вооруженных сил РФ с начала полномасштабной агрессии превысило 1 млн 625 тыс. человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Потери РФ на 16 ноября 2026

  • личный состав — около 1 625 420 (+2 560) человек;
  • танки — 12 480 (+2);
  • боевые бронированные машины — 25 807 (+23);
  • артиллерийские системы — 52 464 (+63);
  • РСЗО — 2 278 (+4);
  • средства ПВО — 1 762 (+6);
  • самолеты — 452;
  • вертолеты — 356;
  • наземные робототехнические комплексы — 3 166 (+16);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 610 376 (+1 573);
  • крылатые ракеты — 5 196;
  • корабли и катера — 35;
  • подводные лодки — 2;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 175 930 (+772);
  • специальная техника — 4 909 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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