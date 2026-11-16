Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 16 ноября: ВСУ уничтожили 2560 оккупантов и более 1,5 тыс. БпЛАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки Силы обороны уничтожили еще 2 560 российских оккупантов.
Общее количество потерь личного состава вооруженных сил РФ с начала полномасштабной агрессии превысило 1 млн 625 тыс. человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Потери РФ на 16 ноября 2026
- личный состав — около 1 625 420 (+2 560) человек;
- танки — 12 480 (+2);
- боевые бронированные машины — 25 807 (+23);
- артиллерийские системы — 52 464 (+63);
- РСЗО — 2 278 (+4);
- средства ПВО — 1 762 (+6);
- самолеты — 452;
- вертолеты — 356;
- наземные робототехнические комплексы — 3 166 (+16);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 610 376 (+1 573);
- крылатые ракеты — 5 196;
- корабли и катера — 35;
- подводные лодки — 2;
- автомобильная техника и автоцистерны — 175 930 (+772);
- специальная техника — 4 909 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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