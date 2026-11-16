За последние сутки Силы обороны уничтожили еще 2 560 российских оккупантов.

Общее количество потерь личного состава вооруженных сил РФ с начала полномасштабной агрессии превысило 1 млн 625 тыс. человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Потери РФ на 16 ноября 2026

личный состав — около 1 625 420 (+2 560) человек;

танки — 12 480 (+2);

боевые бронированные машины — 25 807 (+23);

артиллерийские системы — 52 464 (+63);

РСЗО — 2 278 (+4);

средства ПВО — 1 762 (+6);

самолеты — 452;

вертолеты — 356;

наземные робототехнические комплексы — 3 166 (+16);

БпЛА оперативно-тактического уровня — 610 376 (+1 573);

крылатые ракеты — 5 196;

корабли и катера — 35;

подводные лодки — 2;

автомобильная техника и автоцистерны — 175 930 (+772);

специальная техника — 4 909 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.