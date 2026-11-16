Заседание Рамштайн: Зеленский озвучил ключевые потребности УкраиныДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Украина готовится к заседанию Контактной группы по обороне в формате Рамштайн, где потребности государства представит министр обороны Евгений Хмара.
- По словам президента Владимира Зеленского, главный фокус – перехватчики для ПВО, амуниция для боевой авиации, увеличение производства дронов и дополнительное финансирование.
Украина готовится к заседанию Контактной группы по обороне в формате Рамштайн, которое состоится уже во вторник, 17 ноября. Ключевые потребности и приоритеты сотрудничества с партнерами представит Министр обороны Украины Евгений Хмара.
О подготовке ко встрече сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский назвал приоритеты на заседании Рамштайн
Главный фокус украинской делегации будет сосредоточен на усилении противовоздушной обороны, авиации и беспилотных систем, а также на расширении оборонного производства.
Во время заседания оборонной контактной группы Украина планирует обсудить с партнерами ряд первоочередных задач. Среди них:
- снабжение ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны;
- обеспечение украинской боевой авиации необходимой амуницией;
- увеличение объемов производства дронов для сил обороны, привлечение дополнительного финансирования на эти потребности и придание большего импульса совместным с партнерами оборонным производствам.
Зеленский подчеркнул, что темпы совместной работы должны расти, а каждый день должен приносить конкретные результаты как для Украины, так и партнеров, добавив, что рассчитывает на содержательную встречу.
Отдельно министр обороны Евгений Хмара доложил президенту о выполнении плана дальнобойных санкций. По словам Зеленского, украинские дальнобойные удары успешно достигают определенных целей.
По итогам доклада президент также сообщил, что утвердил новые операции.