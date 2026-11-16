Украина готовится к заседанию Контактной группы по обороне в формате Рамштайн, которое состоится уже во вторник, 17 ноября. Ключевые потребности и приоритеты сотрудничества с партнерами представит Министр обороны Украины Евгений Хмара.

О подготовке ко встрече сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал приоритеты на заседании Рамштайн

Главный фокус украинской делегации будет сосредоточен на усилении противовоздушной обороны, авиации и беспилотных систем, а также на расширении оборонного производства.

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Во время заседания оборонной контактной группы Украина планирует обсудить с партнерами ряд первоочередных задач. Среди них:

снабжение ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны;

обеспечение украинской боевой авиации необходимой амуницией;

увеличение объемов производства дронов для сил обороны, привлечение дополнительного финансирования на эти потребности и придание большего импульса совместным с партнерами оборонным производствам.

Зеленский подчеркнул, что темпы совместной работы должны расти, а каждый день должен приносить конкретные результаты как для Украины, так и партнеров, добавив, что рассчитывает на содержательную встречу.

Отдельно министр обороны Евгений Хмара доложил президенту о выполнении плана дальнобойных санкций. По словам Зеленского, украинские дальнобойные удары успешно достигают определенных целей.

По итогам доклада президент также сообщил, что утвердил новые операции.

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