У ніч проти 17 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів у районі Керченського мосту.

Окупаційна влада підтвердила повторну атаку та перекрила рух транспорту. За попередніми повідомленнями, внаслідок ударів могла обвалитися арка автомобільної частини мосту.

Про ситуацію з Кримським мостом – читайте у матеріалі.

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Атака на Кримський міст 17 листопада: що відомо

Перші повідомлення про вибухи в Керчі почали надходити близько 22:00 16 листопада. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки та роботу російської протиповітряної оборони.

Близько 00:13 17 листопада Кримський вітер повідомив про потужні вибухи безпосередньо в районі Кримського мосту. Також у пабліку давали новини про Кримський міст зараз.

За словами очевидців, вибухові хвилі були настільки сильними, що в окремих будинках повилітали вікна. Також надходили повідомлення про ракетну небезпеку та перебої з електропостачанням у Керчі.

Повторну атаку на переправу підтвердив призначений Росією очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Він розповів, що сталося з Кримським мостом, — рух транспорту там призупинено — та закликав місцевих жителів утриматися від поїздок у напрямку переправи.

Про ситуацію на тлі атаки також повідомляв окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, через ситуацію Кримський міст сьогодні не є безпечним для руху транспорту.

– Тим, хто сьогодні вночі чи вранці планував виїзд із Севастополя на материкову частину Росії через міст, слід поки що утриматися від поїздок, – написав він.

Що з Кримським мостом зараз: зафіксовано удар по автомобільній арці

Близько 01:30 у моніторингових каналах почала з’являтися інформація про ймовірне влучання в автомобільну арку Кримського мосту.

У мережі поширили відео, на яких, як стверджується, зафіксовано момент удару по конструкціях переправи.

Згодом з’явилися повідомлення про те, що одна з арок автомобільної частини мосту обвалилася у воду. Також не виключається руйнування одного з автомобільних прольотів.

Водночас точний масштаб пошкоджень потребує додаткового підтвердження.

За даними російського незалежного видання ASTRA, OSINT-аналітики зафіксували пошкодження однієї з мостових арок, яка вже зазнала деформації під час попередньої атаки.

Кримський міст: фото

На фото видно лише арку залізничного мосту через Керченську протоку, арки автомобільного мосту немає, пише Кримський вітер.

Нагадаємо, 16 листопада Кримський міст також перебував під ударом. Тоді окупанти обмежили рух транспорту, а згодом повідомили про його відновлення в реверсивному режимі.

Після попередньої атаки з’явилися повідомлення про пошкодження дорожнього полотна та деформацію аркової конструкції.

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