Нет света в Черновцах и части общины города после удара по объекту энергетикиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Нет света в Черновцах, в частности в части общины города, из-за российской атаки 17 ноября.
В результате удара беспилотника был поврежден объект энергетики, что привело к аварийным отключениям электроэнергии.
Об этом сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко.
Нет света в Черновцах 17 ноября: что известно
На рассвете 17 ноября российские войска атаковали Черновицкую область двумя беспилотниками.
В результате попадания одного из дронов был поврежден объект энергетики в Черновцах.
Из-за российского удара нет света в Черновцах. Как уточнил Руслан Осипенко, аварийные отключения электроэнергии введены в части общины города.
По словам начальника Черновицкой ОВА, на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия атаки.
Сроки восстановления электроснабжения пока не известны.
Погибших и пострадавших в результате атаки на Черновцы 17 ноября нет.
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