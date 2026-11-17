Нет света в Черновцах, в частности в части общины города, из-за российской атаки 17 ноября.

В результате удара беспилотника был поврежден объект энергетики, что привело к аварийным отключениям электроэнергии.

Об этом сообщил начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко.

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Нет света в Черновцах 17 ноября: что известно

На рассвете 17 ноября российские войска атаковали Черновицкую область двумя беспилотниками.

В результате попадания одного из дронов был поврежден объект энергетики в Черновцах.

Из-за российского удара нет света в Черновцах. Как уточнил Руслан Осипенко, аварийные отключения электроэнергии введены в части общины города.

По словам начальника Черновицкой ОВА, на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия атаки.

Сроки восстановления электроснабжения пока не известны.

Погибших и пострадавших в результате атаки на Черновцы 17 ноября нет.