Аварійні відключення світла у Дніпропетровській області 17 листопада торкнулися 700 тис. родин після ранкової російської атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Аварійні відключення світла у Дніпропетровській області 17 листопада: що відомо

Уранці 17 листопада російські війська завдали нових масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області.

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Через значні пошкодження енергооб’єктів без електропостачання залишилися 700 тис. родин.

За інформацією ДТЕК, аварійні відключення світла торкнулися жителів:

Дніпра;

Дніпровського району;

Павлоградського району;

Кам’янського району;

Самарівського району.

Енергетики безперервно працюють над відновленням електропостачання. Насамперед вони заживлюють об’єкти критичної інфраструктури, від яких залежить життєдіяльність області.

Відновлювальні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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