Графики отключения света 18 ноября: ограничения для бизнеса и населенияДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В среду, 18 ноября, в части областей Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения вводят из-за последствий российских обстрелов энергетических объектов.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 18 ноября: что известно
В течение суток украинцев ожидают плановые отключения электроэнергии:
- для промышленности — графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.
В Укрэнерго напомнили, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергосистему.
— Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром в результате российских обстрелов была обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях.
Из-за значительных повреждений оборудования в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях были вынужденно применены аварийные отключения.