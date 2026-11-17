В среду, 18 ноября, в части областей Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения вводят из-за последствий российских обстрелов энергетических объектов.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 18 ноября: что известно

В течение суток украинцев ожидают плановые отключения электроэнергии:

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для промышленности — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.

В Укрэнерго напомнили, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергосистему.

— Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в результате российских обстрелов была обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях.

Из-за значительных повреждений оборудования в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях были вынужденно применены аварийные отключения.

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