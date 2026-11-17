Графіки відключення світла 18 листопада: обмеження для бізнесу і населенняДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У середу, 18 листопада, у частині областей України діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження запроваджують через наслідки російських обстрілів енергетичних об’єктів.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла 18 листопада: що відомо
Протягом доби на українців чекають планові відключення електроенергії:
- для промисловості – графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.
В Укренерго нагадали, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергосистему.
– Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці внаслідок російських обстрілів була знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
Через значні пошкодження обладнання у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях були вимушено застосовані аварійні відключення.