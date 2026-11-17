Страны-партнеры выделяют Украине €70 млн на разминирование территорий — КорецкийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- На международной конференции UMAC 2026 в Брюсселе партнеры Украины объявили о дополнительном финансировании гуманитарного разминирования.
- Поддержка должна помочь ускорить возвращение территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, к безопасному использованию.
- Украинская сторона также представила результаты предыдущих лет и предложила новые подходы к международному сотрудничеству в сфере противоминной деятельности.
Страны-партнеры объявили о выделении €70 млн на разминирование украинских территорий. Соответствующие договоренности были озвучены на состоявшейся в Брюсселе международной конференции по вопросам противоминной деятельности UMAC 2026.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам конференции.
Разминирование Украины: кто предоставит финансовую помощь
К финансированию разминирования украинских земель будут привлечены Нидерланды, Норвегия, Европейский Союз и Финляндия.
Ожидается, что выделенные средства помогут ускорить очистку территорий от взрывоопасных предметов, возобновить сельскохозяйственную деятельность, работу предприятий и обеспечить безопасную жизнь общин.
По представленным на конференции данным, в течение 2023-2025 годов в Украине обследовали и вернули к использованию более 40 тыс. км территорий. С начала 2026 года этот показатель увеличился еще более чем на 5 тыс. км².
В то же время постоянные российские обстрелы существенно затрудняют проведение работ по разминированию.
Ожидается, что Украина внедряет Национальную стратегию противоминной деятельности до 2033 года. Также при поддержке Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility продолжается разминирование сельскохозяйственных земель.
На конференции украинская сторона призвала международных партнеров согласовывать финансовую поддержку с правительством, активнее привлекать отечественные компании и технологии, а также совмещать работы по разминированию с восстановлением жилых домов, дорог и предприятий.
Кроме того, Украина предложила начать совместные программы противоминной деятельности для других государств, используя украинский опыт и технологические решения при финансовой поддержке партнеров.
Первые результаты такого сотрудничества планируется представить на следующей конференции UMAC, которая состоится в Литве.
Фото: Сергей Корецкий