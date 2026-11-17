Країни-партнери оголосили про виділення €70 млн на розмінування українських територій. Відповідні домовленості були озвучені під час міжнародної конференції з питань протимінної діяльності UMAC 2026, яка відбулася у Брюсселі.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький за підсумками конференції.

Розмінування України: хто надасть фінансову допомогу

До фінансування розмінування українських земель долучаться Нідерланди, Норвегія, Європейський Союз та Фінляндія.

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Очікується, що виділені кошти допоможуть прискорити очищення територій від вибухонебезпечних предметів, відновити сільськогосподарську діяльність, роботу підприємств та забезпечити безпечне життя громад.

За представленими на конференції даними, протягом 2023–2025 років в Україні обстежили та повернули до використання понад 40 тис. км² територій. Від початку 2026 року цей показник збільшився ще більш ніж на 5 тис. км².

Водночас постійні російські обстріли суттєво ускладнюють проведення робіт із розмінування.

Наразі Україна впроваджує Національну стратегію протимінної діяльності до 2033 року. Також за підтримки Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility триває розмінування сільськогосподарських земель.

Під час конференції українська сторона закликала міжнародних партнерів узгоджувати фінансову підтримку з урядом, активніше залучати вітчизняні компанії та технології, а також поєднувати роботи з розмінування з відбудовою житлових будинків, доріг і підприємств.

Крім того, Україна запропонувала започаткувати спільні програми протимінної діяльності для інших держав, використовуючи український досвід і технологічні рішення за фінансової підтримки партнерів.

Перші результати такої співпраці планують представити на наступній конференції UMAC, яка відбудеться в Литві.

Фото: Сергій Корецький

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