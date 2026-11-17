Україні необхідно отримати ще 40 винищувачів F-16, адже значна частина наявних літаків перебуває на ремонті та технічному обслуговуванні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив 17 листопада під час виступу на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

Україні потрібні додаткові винищувачі F-16

– Я вдячний кожній країні, що входить до нашої коаліції Повітряних сил. Багато чого вже зроблено. Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16, – заявив глава держави.

Президент закликав європейських партнерів розглянути можливість передати Україні винищувачі Mirage.

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За його словами, ці літаки можна швидше залучити до виконання бойових завдань, ніж Rafale, для використання яких потрібні додатковий час і навчання.

– У Європі є літаки Mirage. Підготовка до використання Rafale потребує часу, навчання та відповідної підготовки. А от літаки Mirage можна залучити до роботи вже зараз. Європа може допомогти нам у цьому. Будь ласка, ухваліть це рішення, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні необхідно забезпечити достатню кількість боєприпасів для літаків, які вже є на озброєнні. Він закликав партнерів зробити це питання пріоритетним.

Президент додав, що Україна пропонувала Росії різні варіанти деескалації, проте російська сторона відкидає ці пропозиції або затягує час.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що Україні потрібно у 2,5 рази збільшити кількість винищувачів F-16, які одночасно перебувають у повітрі. Це пов’язано з тим, що наявні літаки регулярно відправляють на ремонт і технічне обслуговування.

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