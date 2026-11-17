Уголь остается одним из видов топлива, которым украинцы отапливают частные дома. Его стоимость зависит от марки, фракции, качества и объема заказа. На цену также влияют фасовка и доставка.

Факты ICTV выяснили, сколько стоит уголь для отопления дома в ноябре 2026 года и на какие предложения можно ориентироваться при покупке.

Сколько стоит уголь в ноябре 2026 года

Единой цены на уголь в Украине нет. Продавцы устанавливают ее в зависимости от вида топлива и его характеристик. Например, каменный уголь марки ДГ (длиннопламенный газовый) и антрацит существенно отличаются по стоимости. Поэтому цена 1 тонны угля зависит от марки топлива.

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Цены на уголь в ноябре:

каменный уголь ДГ фракции 13–100 мм в фасовке по 30 кг — около 15 670 грн за тонну;

каменный уголь ДГ фракции 50–200 мм — около 16 170 грн за тонну;

антрацит марки АО фракции 25–50 мм — от 34 650 грн за тонну;

антрацит марки АМ фракции 13–25 мм — от 33 900 грн за тонну;

антрацит марки АС фракции 6–13 мм — от 33 900 грн за тонну.

При заказе нужно уточнять, входит ли в стоимость доставка, а также меняется ли цена в зависимости от объема партии.

Где купить уголь для отопления дома

Уголь продают специализированные компании и частные поставщики. В частности, среди предложений есть фасованное топливо, которое можно заказать мешками, а также продажа более крупными партиями.

Перед покупкой стоит сравнить несколько предложений. Обращать внимание нужно не только на стоимость тонны, но и на характеристики топлива, его влажность, зольность, размер фракции и условия доставки.

Во сколько обойдется запастись углем на зиму

Общие расходы зависят от площади дома, утепления, температуры, которую поддерживают в помещениях, и продолжительности отопительного сезона. Поэтому одинакового количества угля разным домохозяйствам может хватить на разный период отопления.

Чтобы рассчитать бюджет, нужно умножить стоимость тонны на объем топлива, который планируют приобрести. Например, если купить 2,6 тонны угля по цене 15 670 грн за тонну, стоимость такой партии составит около 40 742 грн. Это ориентировочный расчет по конкретной цене продавца, без учета доставки.

Можно ли получить субсидию на уголь

Домохозяйства, которые отапливают жилье твердым топливом, при определенных условиях могут оформить жилищную субсидию на его приобретение. Помощь назначают по правилам, которые зависят от доходов семьи, состава домохозяйства и других обстоятельств.

Для оформления нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать заявление и декларацию. Окончательный размер помощи определяют индивидуально.

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