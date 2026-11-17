За последние сутки Силы обороны уничтожили еще 1 620 российских оккупантов.

Общее количество потерь личного состава Вооруженных сил РФ с начала полномасштабного вторжения превысило 1 млн 627 тыс. человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Потери врага на 17 ноября 2026 года

личный состав — около 1 627 040 (+1 620) человек;

танки — 12 482 (+2);

боевые бронированные машины — 25 813 (+6);

артиллерийские системы — 52 516 (+52);

РСЗО — 2 282 (+4);

средства ПВО — 1 762;

самолеты — 452;

вертолеты — 356;

наземные робототехнические комплексы — 3 176 (+10);

БпЛА оперативно-тактического уровня — 611 870 (+1 494);

крылатые ракеты — 5 196;

корабли и катера — 35;

подводные лодки — 2;

автомобильная техника и автоцистерны — 176 451 (+521);

специальная техника — 4 913 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.