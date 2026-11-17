Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 17 ноября: ВСУ уничтожили 1 620 оккупантов и 52 артсистемыДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки Силы обороны уничтожили еще 1 620 российских оккупантов.
Общее количество потерь личного состава Вооруженных сил РФ с начала полномасштабного вторжения превысило 1 млн 627 тыс. человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Потери врага на 17 ноября 2026 года
- личный состав — около 1 627 040 (+1 620) человек;
- танки — 12 482 (+2);
- боевые бронированные машины — 25 813 (+6);
- артиллерийские системы — 52 516 (+52);
- РСЗО — 2 282 (+4);
- средства ПВО — 1 762;
- самолеты — 452;
- вертолеты — 356;
- наземные робототехнические комплексы — 3 176 (+10);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 611 870 (+1 494);
- крылатые ракеты — 5 196;
- корабли и катера — 35;
- подводные лодки — 2;
- автомобильная техника и автоцистерны — 176 451 (+521);
- специальная техника — 4 913 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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