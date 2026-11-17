Україна обговорює з партнерами можливості посилення ППО, збільшення флоту бойової авіації та отримання нових засобів далекобійного ураження.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 листопада.

Зеленський зробив заяву про результати Рамштайну

За словами президента, сьогодні відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Зараз дивляться

Серед пріоритетів України – ракети для систем ППО Patriot і NASAMS, додаткові F-16 та технології для знищення російських пускових установок балістичних ракет.

Міністр оборони України Хмара разом із командою представив партнерам пріоритети української оборони.

– Якщо Росія і надалі робить таку ставку на балістику, і на балістику, зокрема, з Північної Кореї, то буде цілком справедливо, щоб партнери наші з Європи, з Америки допомогли нам із тими видами зброї і тими видами технологій, які можуть збалансувати наш захист життя, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна розраховує на ракети, які є в Європі, що здатні ефективно уражати російські військові виробництва. Та на американські технології, які дадуть змогу знищувати російські пускові установки балістичних ракет.

Він назвав такий підхід найшвидшим і найдешевшим способом захистити українські міста та громади й завершити війну.

Окремим напрямом переговорів із партнерами залишається збільшення українського флоту бойової авіації, зокрема літаків F-16. Зеленський подякував усім країнам, які готові долучитися до цього процесу.

Глава держави висловив вдячність партнерам, які під час засідання Рамштайну оголосили про нові пакети військової підтримки для України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у зверненні до учасників Рамштайну заявив, що Україна потребує ще 40 винищувачів F-16, оскільки значна частина літаків перебуває на ремонті.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.