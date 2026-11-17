Правительство планирует усовершенствовать воинский учет в Украине с помощью реестра Оберіг. В частности, речь идет о расширении обмена информацией между государственными органами, чтобы получать актуальные сведения о военнообязанных. По словам народного депутата Вадима Ивченко, государство хочет располагать данными о местонахождении всех военнообязанных.

Такие планы вызывают вопросы относительно границ государственного контроля: какие именно сведения будут собирать, какие данные автоматически хотят вносить в Оберіг, смогут ли отслеживать передвижения граждан и не приведет ли это к нарушению их права на частную жизнь.

Факты ICTV расспросили адвоката, управляющего партнера Адвокатского объединения Примус Партнерс Сергея Касянчука, какие риски могут повлечь новые подходы к воинскому учету, есть ли законные основания для сбора таких данных и какие права военнообязанных должны оставаться защищенными.

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Какие изменения в воинском учете планируют внедрить через Оберіг

Как отметил адвокат, усиление воинского учета в Украине не должно превращаться в усиление контроля за частной жизнью граждан. Государство имеет право актуализировать информацию о военнообязанных. Но формулировка “знать, где находится каждый”, требует четкого объяснения, в частности, какие именно данные будут собирать и где будут заканчиваться полномочия государства.

В опубликованном Телеграфом интервью Ивченко речь идет прежде всего об обмене данными об отсрочках, бронировании, работе и пересечении границы. Утверждать, что уже предложено отслеживание геолокации, оснований нет.

Что известно об изменениях в воинском учете и сможет ли государство отслеживать местонахождение военнообязанных

Адвокат отметил, что если в дальнейшем введут систематический контроль фактического местонахождения военнообязанных, отслеживание их передвижений или геолокации телефонов, это будет вмешательством в частную жизнь. Законность такого вмешательства потребует отдельной оценки.

Статья 32 Конституции Украины защищает личную и семейную жизнь. Статья 6 закона О защите персональных данных требует, чтобы собранные сведения соответствовали цели обработки и не были чрезмерными. Аналогичные гарантии предусматривают статья 8 Европейской конвенции по правам человека и статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах.

— Оборонная цель является законной, но она не оправдывает автоматически любой способ сбора информации о человеке, — подчеркнул эксперт.

Могут ли новые изменения в воинском учете нарушать права военнообязанных

Адвокат подчеркнул, что если государство захочет перейти от учета адресов к контролю передвижений, оно должно доказать необходимость и соразмерность такой меры, определить надлежащие законодательные основания, границы доступа, сроки хранения данных и действенные механизмы обжалования.

Без этого возникнет риск нарушения права на неприкосновенность частной жизни. Военное положение не является разрешением на неограниченную слежку за гражданами.

Какие риски создают ошибки в реестре Оберіг

Не менее важный вопрос — достоверность информации. Ошибка в государственном реестре не должна становиться для человека приговором. Отсутствие данных о пересечении границы не доказывает незаконный выезд, а отсутствие отображенной отсрочки не означает, что у человека нет законных оснований для ее получения.

— Автоматизация должна работать и на защиту гражданина. Если система после обновления данных в реестре Оберіг оперативно видит потерю бронирования, но неделями не отображает основания для отсрочки, последствия такого дисбаланса нельзя перекладывать на человека. Так же быстрое обновление места работы само по себе не обеспечит защиту между двумя бронированиями, поскольку для этого необходимо правовое решение, — рассказал адвокат.

Обществу нужны конкретные правила и гарантии, а не только обещание, что государство будет видеть всех. Цифровизация должна уменьшать произвол и количество ошибок. В противном случае она лишь сделает нарушения прав более быстрыми и масштабными.

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