Украинские военные поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России – комбинат Салават, расположенный примерно в 1 300 км от Украины.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, на территории предприятия зафиксировали попадание, серию взрывов и масштабный пожар.

Удар по НПЗ Салават: что известно о предприятии

По данным Минобороны, производственная мощность комбината составляет около 10 млн тонн нефти в год, или примерно 27 тыс. тонн сырья в сутки.

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Предприятие специализируется на переработке углеводородного сырья и производстве бензина, дизельного горючего, мазута, битума, полиэтилена и другой продукции переработки и нефтехимии.

Примерная валовая стоимость готовой продукции комбината может достигать $17,5 млн в сутки. В Минобороны подчеркивают, что предприятие также вовлечено в обеспечение потребностей российской армии.

В Министерстве обороны пояснили, что поражение таких объектов влияет не только на топливное снабжение российских войск, но и на работу военно-промышленного комплекса РФ.

В частности, сокращение производства горючего может усложнить поставки горючего для российской бронетехники на фронте.

Кроме того, комбинат производит химическую продукцию и компоненты, которые используются в производстве боеприпасов, порохов и других изделий оборонной промышленности.

Повреждение такого крупного предприятия также может повлечь за собой логистические и финансовые трудности для России. В частности, РФ придется компенсировать возможный дефицит продукции поставками из других регионов, что потребует дополнительных ресурсов. Также возможны потери доходов от экспорта.

В Минобороны подчеркнули, что удары по объектам в глубоком тылу России заставляют оккупантов перераспределять системы противовоздушной обороны для защиты стратегических предприятий. Это может ослаблять прикрытие российских войск прямо на фронте.

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