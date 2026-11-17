ВСУ поразили НПЗ Салават в 1 300 км от Украины: что известноДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В России зафиксировали удар по крупному нефтеперерабатывающему и нефтехимическому предприятию, расположенному примерно в 1 300 км от Украины.
- Министерство обороны Украины сообщило о попаданиях, взрывах и пожаре на территории комбината.
- В ведомстве объяснили, как повреждения подобных объектов могут влиять на топливное обеспечение российской армии и работу оборонной промышленности.
Украинские военные поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России – комбинат Салават, расположенный примерно в 1 300 км от Украины.
Как сообщили в Министерстве обороны Украины, на территории предприятия зафиксировали попадание, серию взрывов и масштабный пожар.
Удар по НПЗ Салават: что известно о предприятии
По данным Минобороны, производственная мощность комбината составляет около 10 млн тонн нефти в год, или примерно 27 тыс. тонн сырья в сутки.
Предприятие специализируется на переработке углеводородного сырья и производстве бензина, дизельного горючего, мазута, битума, полиэтилена и другой продукции переработки и нефтехимии.
Примерная валовая стоимость готовой продукции комбината может достигать $17,5 млн в сутки. В Минобороны подчеркивают, что предприятие также вовлечено в обеспечение потребностей российской армии.
В Министерстве обороны пояснили, что поражение таких объектов влияет не только на топливное снабжение российских войск, но и на работу военно-промышленного комплекса РФ.
В частности, сокращение производства горючего может усложнить поставки горючего для российской бронетехники на фронте.
Кроме того, комбинат производит химическую продукцию и компоненты, которые используются в производстве боеприпасов, порохов и других изделий оборонной промышленности.
Повреждение такого крупного предприятия также может повлечь за собой логистические и финансовые трудности для России. В частности, РФ придется компенсировать возможный дефицит продукции поставками из других регионов, что потребует дополнительных ресурсов. Также возможны потери доходов от экспорта.
В Минобороны подчеркнули, что удары по объектам в глубоком тылу России заставляют оккупантов перераспределять системы противовоздушной обороны для защиты стратегических предприятий. Это может ослаблять прикрытие российских войск прямо на фронте.