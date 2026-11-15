Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские дальнобойные удары привели к остановке более 55% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 15 ноября по итогам доклада Михаила Драпатого.

Зеленский о результатах дальнобойных ударов

По словам Зеленского, украинские силы практически каждый день достигают новых результатов в рамках дальнобойных операций против РФ.

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— Сейчас фактически каждый день есть наши результаты, и в целом на сегодняшний день мы остановили уже более 55% российских нефтеперерабатывающих способностей, — отметил глава нашего государства.

Президент подчеркнул, что такие удары — справедливый ответ Украины на нежелание Москвы идти на деэскалацию и продолжение российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Напомним, что 11 ноября подразделения Сил специальных операций в третий раз поразили Омский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий завод России. Для этого украинские беспилотники преодолели около 3 тыс. км.

Также в ночь на 13 ноября украинские военные нанесли удар по Волгоградскому НПЗ. По данным Генштаба, повреждены четыре установки первичной переработки нефти, установка гидроочистки, сливно-наливная эстакада и шесть резервуаров.

В целом, как сообщал 12 ноября Генеральный штаб ВСУ, с 30 октября Силы обороны атаковали все пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ – ООмский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский.

Также под удары попали Новокуйбышевский и Саратовский НПЗ.

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