Украина остановила уже более 55% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – ЗеленскийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских дальнобойных операций против российской нефтяной инфраструктуры.
- По словам президента, систематические удары Сил обороны уже существенно повлияли на возможности России перерабатывать нефть.
- Глава государства также объяснил, почему Украина продолжает такие операции на фоне российских атак на украинскую энергетику.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские дальнобойные удары привели к остановке более 55% нефтеперерабатывающих мощностей России.
Об этом глава государства заявил в вечернем обращении 15 ноября по итогам доклада Михаила Драпатого.
Зеленский о результатах дальнобойных ударов
По словам Зеленского, украинские силы практически каждый день достигают новых результатов в рамках дальнобойных операций против РФ.
— Сейчас фактически каждый день есть наши результаты, и в целом на сегодняшний день мы остановили уже более 55% российских нефтеперерабатывающих способностей, — отметил глава нашего государства.
Президент подчеркнул, что такие удары — справедливый ответ Украины на нежелание Москвы идти на деэскалацию и продолжение российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Напомним, что 11 ноября подразделения Сил специальных операций в третий раз поразили Омский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий завод России. Для этого украинские беспилотники преодолели около 3 тыс. км.
Также в ночь на 13 ноября украинские военные нанесли удар по Волгоградскому НПЗ. По данным Генштаба, повреждены четыре установки первичной переработки нефти, установка гидроочистки, сливно-наливная эстакада и шесть резервуаров.
В целом, как сообщал 12 ноября Генеральный штаб ВСУ, с 30 октября Силы обороны атаковали все пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ – ООмский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский.
Также под удары попали Новокуйбышевский и Саратовский НПЗ.