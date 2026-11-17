Українські санкції дісталися одного з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії – комбінату Салават, розташованого приблизно за 1 300 км від України.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, на території підприємства зафіксували влучання, серію вибухів і масштабну пожежу.

Удар по НПЗ Салават: що відомо про підприємство

За даними Міноборони, виробнича потужність комбінату становить близько 10 млн тонн нафти на рік, або приблизно 27 тис. тонн сировини на добу.

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Підприємство спеціалізується на переробці вуглеводневої сировини та виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, бітуму, поліетилену й іншої продукції нафтопереробки й нафтохімії.

Орієнтовна валова вартість готової продукції комбінату може сягати $17,5 млн на добу. У Міноборони наголошують, що підприємство також залучене до забезпечення потреб російської армії.

У Міністерстві оборони пояснили, що ураження таких об’єктів впливає не лише на паливне забезпечення російських військ, а й на роботу військово-промислового комплексу РФ.

Зокрема, скорочення виробництва пального може ускладнити постачання пального для російської бронетехніки на фронті.

Крім того, комбінат випускає хімічну продукцію та компоненти, які використовуються у виробництві боєприпасів, порохів та інших виробів оборонної промисловості.

Пошкодження такого великого підприємства також може спричинити логістичні та фінансові труднощі для Росії. Зокрема, РФ доведеться компенсувати можливий дефіцит продукції постачанням з інших регіонів, що потребуватиме додаткових ресурсів. Також можливі втрати доходів від експорту.

У Міноборони підкреслили, що удари по об’єктах у глибокому тилу Росії змушують окупантів перерозподіляти системи протиповітряної оборони для захисту стратегічних підприємств. Це може послаблювати прикриття російських військ безпосередньо на фронті.

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