У четвер, 19 листопада, у частині областей України протягом доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження запроваджують через наслідки російських атак на енергосистему.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 19 листопада: що відомо

В Укренерго пояснили, що причиною запровадження обмежень стали наслідки ворожих атак на енергетичну інфраструктуру.

Зараз дивляться

Для побутових та інших категорій споживачів графіки погодинних відключень передбачатимуть від 0,5 до 3 черг.

Промислові споживачі працюватимуть за графіками обмеження потужності.

В Укренерго наголосили, що енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, щоб якнайшвидше повернути електропостачання українцям.

Актуальну інформацію про графіки відключень за конкретними адресами рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

Нагадаємо, сьогодні вранці були нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях через атаки РФ на енергетичну систему.

Найважча ситуація через повторні ворожі атаки – у Харківській та Дніпропетровській областях.

Через пошкодження енергетичного обладнання у Харківській та Сумській областях були вимушено застосовані аварійні відключення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.