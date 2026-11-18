РФ атаковала энергообъекты на юге Одесской области: в 2 районах перебои со светомДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В среду, 18 ноября, российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на юге Одесской области. В результате атаки частично возникли перебои с электроснабжением.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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— В результате ударов фиксируются перебои с электроснабжением в части Болградского и Белгород-Днестровского районов области, — уточнил глава ОВА.
По его словам, пострадавших нет.
В настоящее время энергетики оценивают последствия российской атаки и работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, сегодня утром враг атаковал Одессу. В результате российского удара повреждены жилые дома, кафе, магазины и учебное заведение. Загорелся легковой автомобиль, повреждены еще несколько автомобилей.
Пострадали 13 человек, четверо погибли.
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