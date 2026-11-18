В среду, 18 ноября, российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на юге Одесской области. В результате атаки частично возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 18 ноября: что известно

— В результате ударов фиксируются перебои с электроснабжением в части Болградского и Белгород-Днестровского районов области, — уточнил глава ОВА.

По его словам, пострадавших нет.

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В настоящее время энергетики оценивают последствия российской атаки и работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, сегодня утром враг атаковал Одессу. В результате российского удара повреждены жилые дома, кафе, магазины и учебное заведение. Загорелся легковой автомобиль, повреждены еще несколько автомобилей.

Пострадали 13 человек, четверо погибли.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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