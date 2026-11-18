Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 18 ноября 2026 – ситуация на фронтеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 139 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар и сбросил 212 управляемых авиабомб. Кроме того, россияне привлекли для поражения 4850 дронов-камикадзе и совершили 1711 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 18 ноября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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