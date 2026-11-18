На руководящий пост в МАГАТЭ могут назначить россиянина под санкциями: реакция МИДДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- МИД Украины выступило против назначения россиянина Алексея Ферапонтова на руководящий пост в МАГАТЭ.
- Ферапонтов причастен к распространению российского контроля на оккупированную Запорожскую АЭС.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за намерения гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси назначить россиянина Алексея Ферапонтова своим заместителем и руководителем Департамента ядерной энергетики.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Почему Украина выступила против назначения Ферапонтова в МАГАТЭ
Алексей Ферапонтов занимает должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзору).
— Речь идет не о гражданстве кандидата, а о его причастности к действиям российских государственных структур, направленных на легитимизацию незаконного захвата Запорожской атомной электростанции и распространение на нее российского регуляторного контроля, — отмечают в МИД.
Кроме того, против Ферапонтова Украина ввела персональные санкции, предусмотренные указом президента Украины от 12 февраля 2023 г. №75/2023.
В министерстве отмечают, что назначение российского представителя на одну из самых высоких должностей в МАГАТЭ фактически означало бы попустительство политике Москвы касательно незаконного захвата украинских ядерных объектов. Это также противоречило бы международному праву и решению самого Агентства.
– Представителям госструктур России, причастным к грубым нарушениям международного права и созданию угроз ядерной безопасности, место не на руководящих должностях в международных организациях, а на скамье подсудимых, – подчеркнули в МИД.
Украина ожидает от руководства МАГАТЭ максимальной прозрачности и соблюдения принципов беспристрастности.
МИД призвал Рафаэля Гросси отказаться от намерения назначить Ферапонтова, а государства-члены Агентства принять меры, чтобы не допустить такого кадрового решения.
Фото: МАГАТЭ