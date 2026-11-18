Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за намерения гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси назначить россиянина Алексея Ферапонтова своим заместителем и руководителем Департамента ядерной энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Почему Украина выступила против назначения Ферапонтова в МАГАТЭ

Алексей Ферапонтов занимает должность заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзору).

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— Речь идет не о гражданстве кандидата, а о его причастности к действиям российских государственных структур, направленных на легитимизацию незаконного захвата Запорожской атомной электростанции и распространение на нее российского регуляторного контроля, — отмечают в МИД.

Кроме того, против Ферапонтова Украина ввела персональные санкции, предусмотренные указом президента Украины от 12 февраля 2023 г. №75/2023.

В министерстве отмечают, что назначение российского представителя на одну из самых высоких должностей в МАГАТЭ фактически означало бы попустительство политике Москвы касательно незаконного захвата украинских ядерных объектов. Это также противоречило бы международному праву и решению самого Агентства.

– Представителям госструктур России, причастным к грубым нарушениям международного права и созданию угроз ядерной безопасности, место не на руководящих должностях в международных организациях, а на скамье подсудимых, – подчеркнули в МИД.

Украина ожидает от руководства МАГАТЭ максимальной прозрачности и соблюдения принципов беспристрастности.

МИД призвал Рафаэля Гросси отказаться от намерения назначить Ферапонтова, а государства-члены Агентства принять меры, чтобы не допустить такого кадрового решения.

Фото: МАГАТЭ

Источник : МИД

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