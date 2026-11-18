В Україні пенсійне забезпечення громадян здійснюється переважно через солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Це означає, що пенсійні виплати нинішнім пенсіонерам фінансуються, зокрема, за рахунок страхових внесків, які сплачують громадяни, що працюють, та роботодавці.

Розмір пенсії кожної людини визначають індивідуально. Він залежить від тривалості страхового стажу, заробітної плати, з якої сплачувалися внески, та року призначення виплат.

Проте стаж впливає не лише на суму пенсії, а й на вік, у якому людина зможе її отримувати. Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років, залежно від кількості років страхового стажу.

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Факти ICTV дізнавалися, який пенсійний вік в Україні у 2027 році, скільки років стажу потрібно для виходу на заслужений відпочинок та хто зможе оформити пенсію у 60 років.

Пенсійний вік в Україні у 2027 році

Основні правила призначення пенсій за віком визначає закон України №1058-IV. Зокрема, стаття 26 цього закону встановлює три вікові категорії виходу на пенсію, а саме у 60, 63 та 65 років.

Право на виплати залежить від того, скільки страхового стажу людина накопичила до досягнення відповідного віку. Вимоги до стажу поступово зростають.

Хто зможе вийти на пенсію у 2027 році:

у 60 років для виходу на пенсію треба мати не менше 34 років страхового стажу;

у 63 роки — не менше 24 років страхового стажу;

у 65 років — не менше 15 років страхового стажу.

Отже, у 2027 році вийти на пенсію у 60 років зможуть громадяни, які мають щонайменше 34 роки страхового стажу. Якщо такої кількості немає, право на виплати виникає пізніше, а саме у 63 або 65 років, залежно від набутого стажу.

Скільки стажу потрібно, щоб вийти на пенсію у 2027 році

Вимоги до страхового стажу залежать від того, скільки років виповнилося людині. Пенсійний фонд України пояснює, що необхідну тривалість стажу визначають саме на дату досягнення відповідного пенсійного віку.

Таку ситуацію окремо розглянули в Пенсійному фонді України в роз’ясненні від 12 листопада 2026 року. Фахівці наголосили, якщо людина досягла 60 років у 2026 році, то для призначення пенсії їй потрібні 33 роки стажу, навіть якщо документи вона подає вже наступного 2027 року.

Якщо людина не має необхідного стажу на дату досягнення пенсійного віку, вона може продовжити працювати та набути відсутні роки. Після виконання вимог закону вона зможе звернутися за призначенням пенсії.

Як розраховується страховий стаж для пенсії

Страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за неї сплачували страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Таке визначення містить стаття 24 закону №1058-IV. Після 1 січня 2004 року страховий стаж обчислюють за даними реєстру застрахованих осіб. Періоди роботи до цієї дати підтверджують трудовою книжкою та іншими документами, які засвідчують трудову діяльність.

Сам факт роботи не означає зарахування повного місяця до страхового стажу. Якщо за певний період сплачено менше мінімального страхового внеску, його можуть зарахувати пропорційно до сплаченої суми.

Перевірити інформацію про свій страховий стаж можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Від чого залежить розмір пенсії

Кількість років страхового стажу впливає не лише на право людини вийти на пенсію у певному віці, а й на розмір щомісячних виплат.

Відповідно до статті 27 закону №1058-IV пенсію за віком обчислюють за формулою:

П = Зп × Кс,

де:

П — розмір пенсії;

Зп — заробітна плата (дохід), з якої обчислюють пенсію;

Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Для визначення заробітку застосовують правила статті 40 цього закону. Зокрема, враховують заробітну плату людини за період страхового стажу, а також середній показник зарплати в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за пенсією.

Тому двоє громадян однакового віку можуть отримувати різні пенсії. Це залежить від того, скільки років вони працювали та які доходи мали протягом трудової діяльності.

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