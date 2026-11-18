Канада объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него войдут ракеты противовоздушной обороны, 1,6 млн боеприпасов для борьбы с дронами, сенсорные системы, зимнее снаряжение и сухпайки.

Об этом сообщает Министерство обороны Канады по итогам заседания в формате Рамштайн в Брюсселе.

Канада объявила новый пакет помощи Украине

В новый пакет помощи Украине от Канады войдет:

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45 млн канадских долларов (около 31 млн долларов США) в качестве дополнительного взноса в рамках Чешской инициативы по закупке боеприпасов. Деньги будут направлены на приоритетные боеприпасы увеличенной дальности и критически важное оборудование для ПВО, в том числе ракеты AIM-7, Р-73 и Р-27, для защиты населенных пунктов, военных и критической инфраструктуры от российских воздушных атак;

до 1,6 млн 20-миллиметровых боеприпасов из складов Вооруженных сил Канады, которые помогут украинским силам уничтожать ударные беспилотники, в частности типа Shahed, а также прикрывать критическую инфраструктуру и передовые позиции на фронте;

80 млн канадских долларов (56 млн долларов США) на закупку современных сенсорных систем MX-15D производства канадской компании WESCAM — это поддержит возглавляемые США инициативы в сфере ПВО, усилит защиту Украины от ракет и дронов;

зимняя одежда и снаряжение для украинских военнослужащих на сумму 30 млн канадских долларов;

около 250 тыс. индивидуальных наборов питания для бойцов, выполняющих задачи в районах с ограниченным доступом к обычному питанию.

В Минобороны Канады отметили, что эта помощь закроет первоочередные оперативные потребности Сил обороны Украины, усилит противовоздушную оборону, поддержит боевые операции и обеспечит личный состав в сложных полевых условиях.

Глава Минобороны Канады Дэвид Макгинти обратил внимание, что важно в дальнейшем координировать союзников и партнеров для оперативного реагирования на переменные потребности Украины в условиях все более сложной ситуации в сфере безопасности.

— От усиления противовоздушной обороны до предоставления важных боеприпасов и снаряжения. Этот вклад поможет Украине защитить людей и поддерживать оборону, — подчеркнул он.

По информации правительства страны, с февраля 2022 года Канада выделила на военную помощь Украине более 8,5 млрд канадских долларов (около 6 млрд долларов США).

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