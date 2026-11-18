У Брюсселі відбулося 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. За підсумками зустрічі партнери анонсували масштабні пакети військової допомоги — від систем ППО, винищувачів і ракет до інвестицій в українські безпілотники та оборонно-промисловий комплекс

Деталі домовленостей та внесків країн-партнерів оприлюднило Міністерство оборони України.

Яку допомогу отримає Україна за підсумками Рамштайну

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив, що кожне ухвалене на зустрічі рішення має практичне значення для оборони та стійкості держави.

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— Цієї зими наш найбільший пріоритет — це захист неба. Росія продовжує свій повітряний терор. Тому для нас важливо, що в рамках пакетів підтримки були оголошені внески для посилення ППО, — зазначив Хмара.

За даними Міноборони, Німеччина підтвердила раніше оголошений пакет на €1 млрд із фокусом на ППО (системи IRIS-T, радари, дрони-перехоплювачі, інтеграція ракет IRIS-T у системи NASAMS, 20-мм боєприпаси для F-16), а також спрямовує на підтримку України гроші, отримані як відшкодування від Європейського фонду миру.

Також Німеччина оголосила про новий внесок у програму PURL на $300 млн, забезпечить постачання далекобійних снарядів, засобів РЕБ, морських дронів, ракет калібру 70 мм, а також закупівлю дронів класу middle-strike та deep-strike спільного виробництва.

Бельгія передасть 10 винищувачів F-16 для України до кінця 2026 року. Загальна підтримка від країни у 2026 році сягне €1,1 млрд, включно зі €100 млн на PURL, а на 2027 рік Брюссель планує спрямувати ще €1 млрд на військові потреби України. Також заплановане передавання ракет ППО, 70-мм боєприпасів та 20-мм боєприпасів для F-16.

Данія підтвердила пакет, до якого увійшли €200 млн на критично важливі засоби ППО, виділила новий оборонний пакет вартістю €645 млн на закупівлю ударних безпілотників (зокрема українського виробництва), боєприпасів для F-16, українських дронів-перехоплювачів та реалізацію ініціативи PURL, а також реінвестує в підтримку України відшкодування від Європейського фонду миру.

Загальний пакет підтримки від Норвегії становить близько $800 млн, із яких $150 млн підуть на ППО (зокрема ПЗРК), $300 млн — на PURL, $300 млн — на закупівлю українських дронів для Сил оборони.

Окремо Осло спрямує до €11 млн на засоби протидії реактивним безпілотникам Shahed.

Нідерланди виділяють зимовий пакет на €500 млн, а також роблять внески у PURL та ініціативу Лінія дронів.

Франція передасть антибалістичну радіолокаційну станцію GF300 Thales. До кінця 2026 року заплановане передавання двох винищувачів Mirage 2000-5F, авіабомб AASM Hammer 250 (за гроші Норвегії та Німеччини), а також 30-мм боєприпасів до Mirage та іншого авіаційного забезпечення завдяки кредиту ЄС.

Іспанія виділить додатковий пакет на понад €400 млн, що охоплює, зокрема, дрони та артилерійські снаряди, а також заплановані поставки ракет IRIS-T.

Фінляндія підтвердила два пакети загальним обсягом €291 млн (зокрема на засоби ППО), а також готує наступний пакет та внесок у PURL на €40 млн.

Велика Британія виділить £240 млн на протиповітряну оборону України, зокрема перехоплювачі, ракети LMM та радари.

Литва передасть €250 млн військової допомоги на 2027 рік (понад 0,25% ВВП країни) та внески у проєкти українського ОПК.

Канада спрямує до C$45 млн на закупівлю ракет AIM-7, Р-73 та Р-27 через Чеську ініціативу (загальний внесок Канади в цю ініціативу в 2026 році сягнув C$120 млн з урахуванням попередніх C$75 млн на далекобійні артбоєприпаси), оптичні системи в межах програми FrankenSAM, 20-мм авіаційні боєприпаси, а також зимове спорядження та продукти харчування для військових.

Швеція виділить пакет допомоги Україні на $71 млн, включно з $20 млн на PURL та $18 млн на Чеську ініціативу.

Португалія спрямує €50 млн на PURL, €1 млн на фінансовий механізм підтримки Збройних сил України NSATU Trust Fund, а також €3 млн на NATO CAP.

Люксембург виділить €25 млн на програму PURL до кінця поточного року.

Крім цього, Естонія зобов’язалася спрямувати на підтримку України не менше 0,25% ВВП у 2027 році, а також готується до виділення €15 млн на спільні промислові проєкти.

Фото : Міноборони

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