Главным приоритетом Украины на зимний период остается защита воздушного пространства. Взносы партнеров, объявленные во время заседания в формате Рамштайн, позволят усилить ПВО, в частности благодаря закупке ракет по программе PURL.

Об этом министр обороны Евгений Хмара заявил в Брюсселе на совместной пресс-конференции по итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Хмара сообщил об итогах заседания Рамштайн

— Мы предлагаем такой обмен: партнеры передают нам ракеты из своих запасов, а взамен получают те, которые мы уже законтрактовали на следующие годы. Так мы сможем получить эти ракеты быстрее, — отметил министр.

Для усиления авиации Украине необходимы дополнительные самолеты, пилоты, вооружение и техническое обслуживание, объяснил Хмара.

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Среди первоочередных потребностей он назвал FPV-дроны, беспилотники для ударов на средних и больших расстояниях, дроны-перехватчики для борьбы с Шахедами и наземные роботизированные комплексы.

Украина планирует привлекать беспилотники и наземные роботизированные системы для снабжения подразделений вблизи линии фронта. Это позволит снизить риски для жизни военнослужащих.

Во время заседания участники обсудили и поддержку Украины в 2027 году. Одним из главных направлений определили противодействие российским баллистическим ракетам.

По словам министра, Украина имеет достаточные производственные мощности для увеличения выпуска беспилотников, однако для этого необходимы инвестиции партнеров.

— Россия адаптируется и много инвестирует в свою военную машину. Поэтому наша цель — удвоить производство дронов. Для этого нам нужна поддержка партнеров. Речь идет об инвестициях в совместное производство и создании совместных предприятий, — сказал он.

Хмара сообщил, что в течение последних месяцев Силы обороны освобождают больше территорий, чем захватывает российская армия. По его словам, потери войск РФ ежемесячно увеличиваются.

— Украина демонстрирует устойчивость на фронте. Последние месяцы мы освобождаем больше территории, чем Россия захватывает. И каждый месяц российские потери растут. Наша цель — чтобы Россия теряла больше людей, чем набирает в армию, — подчеркнул Хмара.

Глава Минобороны поблагодарил за лидерство и поддержку министров обороны Германии и Великобритании Бориса Писториуса и Веса Стритинга, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Он выразил благодарность всем партнерам за объявленные взносы.

— Сильная Украина означает сильная Европа. Сегодня у нас есть общее понимание этого и все возможности перейти к конкретным действиям, – подчеркнул Хмара.

Напомним, Великобритания объявила о пакете военной помощи Украине на 240 млн фунтов стерлингов (более 316 млн долларов США). В него войдут более 1000 дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны малой дальности и более десяти радаров ПВО.

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