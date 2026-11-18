С наступлением зимы расходы украинцев на коммунальные услуги увеличиваются. Особенно ощутимо это для домохозяйств, которые оплачивают централизованное отопление или используют газ и электроэнергию для обогрева жилья. Чтобы поддержать семьи с невысокими доходами, государство предоставляет жилищные субсидии.

Кому начислят субсидии с 1 декабря 2026 года, как подать документы и влияет ли добровольный пенсионный взнос на право получать помощь, читайте в материале Фактов ICTV.

Кому начислят субсидии в декабре 2026 года

Перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2026–2027 годов Пенсионный фонд провел в октябре. Для большинства домохозяйств, которые уже получали помощь в неотопительный период, ее размер определили автоматически.

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Поэтому в декабре повторно обращаться в Пенсионный фонд не нужно, если человеку уже назначена субсидия, а обстоятельства, влияющие на ее расчет, не изменились.

Автоматическое назначение также касается домохозяйств, которым в летние месяцы помощь рассчитали в нулевом размере. Если с началом отопительного сезона расходы на коммунальные услуги выросли, Пенсионный фонд самостоятельно определит, возникло ли право на выплату и какой будет ее размер.

Можно ли оформить субсидию с 1 декабря

В ПФУ отметили, что украинцы, которые не подали документы на жилищную субсидию до 30 ноября, не теряют права обратиться за помощью в декабре. Заявление и декларацию можно подать и после этой даты.

Однако есть важное различие в сроках назначения выплат. Если человек обращается в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию по общему правилу назначают с начала сезона — с октября, но не ранее возникновения права на помощь.

Если же документы подать уже в декабре, субсидию назначат с месяца обращения. То есть выплату за октябрь и ноябрь задним числом уже не начислят.

Это стоит учитывать тем, кто до сих пор не оформил государственную помощь, но имеет на нее право. Чем раньше подать документы, тем раньше Пенсионный фонд сможет рассмотреть заявление и определить размер субсидии.

Какие доходы будут учитывать для субсидии в декабре

Период, за который Пенсионный фонд учитывает доходы семьи, зависит от месяца назначения помощи.

Те, кто обратится в Пенсионный фонд в декабре, будут иметь другой расчетный период, чем граждане, подавшие документы раньше.

В ПФУ рассказали, что если жилищную субсидию назначают не с начала отопительного сезона, для расчета учитывают доходы за два квартала, предшествующие месяцу перед месяцем подачи заявления. В случае обращения в декабре это второй и третий кварталы.

Для пенсионеров действует отдельное правило: при расчете учитывают начисленную пенсию за месяц, предшествующий месяцу перед тем, с которого назначают субсидию.

Кому нужно повторно подавать документы на субсидию в декабре

Если после предыдущего назначения помощи изменились обстоятельства, которые могут повлиять на право на субсидию или ее размер, получатель должен сообщить об этом Пенсионному фонду.

В частности, повторно обратиться необходимо в случае:

изменения состава зарегистрированных или фактически проживающих членов домохозяйства;

изменения места жительства;

изменения перечня жилищно-коммунальных услуг или поставщиков;

изменения лицевых счетов;

совершения крупной покупки на сумму более 100 тыс. грн в течение 12 месяцев перед обращением;

наличия депозита на сумму более 100 тыс. грн;

приобретения иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тыс. грн в течение установленного периода.

Такие обстоятельства влияют на назначение государственной помощи. Поэтому о них нужно своевременно сообщать Пенсионному фонду, а не ждать следующего перерасчета.

Как подать заявление на субсидию в декабре

Для оформления жилищной субсидии в 2026 году необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах домохозяйства.

Обратиться можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через центр предоставления административных услуг;

через уполномоченное должностное лицо территориальной громады;

по почте в соответствующий орган Пенсионного фонда;

онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда.

Перед подачей документов стоит проверить, не назначена ли субсидия автоматически. Если человек уже получает помощь, а его жизненные обстоятельства не изменились, повторно оформлять ее не нужно.

Есть ли право на субсидию при уплате добровольных пенсионных взносов

В ПФУ рассказали, что уплата добровольного пенсионного взноса не лишает человека права на жилищную субсидию. Напротив, такие платежи помогают выполнить одно из условий, установленных для назначения государственной помощи.

Согласно пункту 14 постановления № 848, совершеннолетние трудоспособные члены домохозяйства, доходы которых учитываются при расчете субсидии, должны уплатить единый социальный взнос и/или добровольные пенсионные взносы в размере не меньше минимального страхового взноса суммарно в течение трех месяцев расчетного периода.

В 2026 году минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 грн в месяц. То есть для выполнения этого условия за соответствующие месяцы должна быть уплачена сумма не меньше установленного минимума.

Если человек ежемесячно делает добровольные взносы и в течение как минимум трех месяцев расчетного периода уплатил их в необходимом размере, это условие для назначения субсидии считается выполненным.

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